Premio para el ‘10’. Carlos Soler es la gran noticia en la lista de Luis Enrique. El cenvalencianista entra por primera vez en la lista de la selección española absoluta y tendrá la oportunidad de debutar en alguno de los tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 contra Suecia (2 de septiembre), la Georgia de Giorgi Mamardashvili (5 de septiembre) y Kosovo (8 de septiembre). Soler partía por primera vez en su carrera con opciones reales de ser citado para la Absoluta, tal y como informó este periódico. La Roja ha hecho justicia. Carlos se ha ganado por méritos propios hacerse un hueco en la lista de elegidos del seleccionador. Se ganó la confianza de ‘Lucho’ en el grupo burbuja previo a la Eurocopa, fue el mejor de España en la final de los JJOO contra Brasil y ha arrancado la temporada con dos goles en dos jornadas que valen 4 puntos.

Soler se entrenó en el túnel de vestuario del Mestalla. «Me lo han dicho en el vestuario y quiero dar las gracias a todos. La lista fue a las 11:30, me he quedado tirando penaltis y cuando he llegado al túnel algunos compañeros me aplaudieron. Venía de la temporada pasada hacer año bueno en estadísticas, en los JJOO lo di todo, los dos goles... la convocatoria me llega en un buen momento con 24 años y más madurez, venimos de hacer un buen papel con la plata de la olímpica y estoy muy contento. Estaré con José (Gayà) que ya es casi un veterano, pero ahora lo que quiero es pensar en el Valencia y luego ya habrá tiempo de pensar en la selección». José Bordalás hubiera «preferido» un descanso, pero también estaba alegre por la llamada. Es verdad que lleva un gran tute, pero él es joven y tiene muchas ganas de mejorar. Le felicitamos y nos alegramos muchísimo».

6 valencianos y 5 de Paterna

La selección hablará valenciano. Además de Carlos, Luis Enrique ha convocado a los también valencianos José Luis Gayà, Raúl Albiol (Villarreal), Ferran Torres (City), Pablo Fornals (West Ham) y Abel Ruiz (Sporting de Braga). Todos ellos, menos Fornals, canteranos del Valencia formados en Paterna. Todo un éxito para el club. El capitán Gayà y Ferran son fijos de cara al nuevo ciclo mundialista. Luis Enrique recupera a un Albiol que debió estar en la Eurocopa por delante de otros centrales y da la gran oportunidad a Abel Ruiz como ‘9’ del futuro después de sus éxitos en categorías inferiores de la Roja. Fornals podrá debutar en partido oficial después de tres amistosos.

Luis Enrique mantiene la base de la Eurocopa y da un merecido descanso a los olímpicos Pedri, Pau Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Se caen de la lista por decisión técnica Thiago Alcantara, Diego Llorente y Fabián Ruiz. Además de Soler, Albiol, Fornals y Abel entran en la convocatoria Iñigo Martínez, Mikel Merino y Brais Méndez. Solo Unai, Eric García, Merino y el propio Carlos repiten de los JJOO de Tokio. Sigue sin entrar en los planes del seleccionador el ahora central del PSG francés Sergio Ramos.

Soler, Albiol, Fornals y Brais formaron parte de la burbuja tras el positivo de Busquets. Ahora tienen su premio. «Ha sido determinante. No porque acudieran, sino porque lo que he visto de actitud y preparación me ha convencido. No es lo mismo verlos en sus clubes que en ejercicios que tú pides cosas. Van a dar mucho nivel y, además, su rendimiento en el inicio de temporada está siendo alto. Tengo ganas de trabajar con ellos», confesó Luis Enrique. La sorpresa fue Abel Ruiz. El seleccionador valoró la llamada al de Almussafes. «Acabó muy bien la temporada y así ha empezado esta temporada. Su fútbol, su manera de moverse en la delantera, las posibilidad a la hora de asociarse, el gol, es un jugador muy interesante con una trayectoria marcada en categorías inferiores».