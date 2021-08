Veinticuatro horas dan para mucho , aunque en el fútbol a veces no es suficiente. Eso es lo que queda para que cierre un mercado en clave Valencia con algún frente abierto a pesar de haber hecho ayer una tercera incorporación oficial. El nombre de Diakhaby se antoja fundamental en muchos sentidos. Con el francés como gran protagonista, su salida podría activar varias operaciones, entre ellas lógicamente la del central. La posibilidad de incorporar a un futbolista para el eje de la zaga se antoja complicada, a pesar de que esa es la intención. También se mira de reojo a la delantera, donde Manu Vallejo se quedará salvo llegada de otro ‘9’. Eso sí, el indicado no sería Calleri. Otro protagonista además sería Guedes. El ‘7’ seguirá salvo sorpresa de última hora. Un giro inesperado teniendo en cuenta que a falta de 24 horas el Valencia no tiene ninguna oferta por él encima de la mesa. Y además tiene encantado a Bordalás con su actitud mostrada desde el primer día.

En defensa la clave es Diakhaby, pero al mismo tiempo no es nada sencillo. Si el futbolista se marcha rumbo a la Premier solo se podrá invertir el 25 por cien de lo ingresado para acometer operaciones en el mercado. Eso aleja la vía Djené, que aunque no descartada porque es deseo de Bordalás, no es fácil ni mucho menos. En cualquier caso se miran otras opciones pero los pasos están claros. Con el supuesto ingreso de Diakhaby tener cerrado a un central para que sea un cambio de piezas. No se va a dejar salir al actual defensa del Valencia si no está el recambio listo.

Por otra parte, en el caso del ataque también se mantiene esa duda a menos de un día para el cierre. Con la salida de Rubén Sobrino rumbo al Cádiz de nuevo, Manu Vallejo no saldrá salvo que el conjunto de Bordalás sea capaz de convencer a otro ariete. En definitiva, lo mismo que sucede con Diakhaby y otro central pero en la delantera.

De hecho, en el caso de Manu Vallejo, el Rayo Vallecano apostaba con fuerza por hacerse con sus servicios pero el club de Mestalla ha dicho que no. Sin tener cerrada la llegada de otro futbolista no entra en la hoja de ruta desprenderse de un delantero que ahora mismo parte como cuarto en esa lista. Maxi Gómez, Guedes y Marcos André están por delante. Por confianza del técnico y además en el tercero porque es una apuesta fuerte del club.

En el caso de Guedes, por último, se ha convertido en un jugador que tenía pie y medio fuera a comienzos de verano a afrontar este último día con la cabeza puesta en el Valencia. Y con gran implicación.

S obrino ya no es jugador del Valencia y Foulquier ya es, de manera oficial aunque ya se sabía, futbolista del conjunto de Mestalla. El primer día de la semana sirvió para tachar de la lista dos de los objetivos que tenía el cuadro valencianista en el mercado de fichajes. Uno en cuanto a salidas y otro en el de llegadas. El ariete de Daimiel se marchó rumbó al Nuevo Mirandilla para ponerse a las órdenes una vez más de Álvaro Cervera. El técnico se mostró contento con su actitud en el curso pasado y desde el inicio de mercado tuvo en su vuelta una de sus prioridades. Mientras, el aterrizaje del lateral derecho, que puede jugar de interior derecho para doblar lateral con Thierry Correia, se hizo oficial. Por fin. Con suspense y con un vídeo de Jocelyn Angloma unas horas antes que servían de ese preparativo. Aunque era algo que se sabía, después de verle hace unos días pasar el reconocimiento médico en el IMED, no fue hasta este lunes cuando Foulquier posó en un vídeo como nuevo jugador del Valencia. La tercera llegada del verano ya era una realidad. Y los tres ‘perfil Bordalás’.