El mercado de fichajes de verano tocó a su fin. Pero esto no implica que la secretaría técnica eche el cierre. Son varias las operaciones que, por un motivo u otro, no se realizaron a tiempo y no se descarta en absoluto que alguna de ellas se reactive. Sea en enero o de cara al próximo curso.

El prometedor inicio de temporada del Valencia, con 7 de 9 puntos posibles, ha cargado de optimismo al entorno del club. Incluido a un máximo accionista alejado del día a día. A diferencia del curso pasado, Peter Lim dio el ok a numerosas peticiones de Bordalás, si bien dejó en el tintero algunas opciones. Nos referimos esencialmente a la posición de '6'. Es cierto que la temporada pasada fue Uros Racic quien desempeñó ese papel de manera notable (mejorando incluso lo ofrecido un curso antes por Kondogbia o Coquelin); a su vez, Hugo es la nueva propuesta del técnico alicantino para moldearlo como mediocentro defensivo.

No llegó Mauro Arambarri porque el Valencia no llegó a cubrir las exigencias económicas del Getafe, como también ocurrió con Djené. La buena sintonía del club azulón con Bordalás es evidente y prueba de ello es que facilitaron la operación por Hugo Duro el último día de mercado, pero otra cosa es dejar salir alegremente a sus estrellas. El club se planteó el fichar a otro '6', pero Bordalás prefirió quedarse como estaba a la espera de que en enero se volviera a intentar adquirir a Arambarri.

El dinero volverá a ser un problema, aunque menos que en verano. El Valencia CF volverá a colgar el cartel de transferible a Diakhaby, así como tratar de buscar acomodo a jugadores como Jason o Vallejo. Otro tema a solucionar antes de abordar la incorporación del uruguayo es el pasaporte español de Marcos André. El delantero brasileño lleva varios años en España y es de esperar que obtenga la nacionalidad antes de Navidades.

Bordalás, optimista

La satisfacción es palpable aunque el entrenador no haya logrado el principal objetivo en los refuerzos, con el salto cualitativo del anhelado mediocentro defensivo: "Hemos conseguido cubrir la mayor parte de las necesidades que precisábamos, aunque nos ha faltado rematar alguna cosa. El mercado ha sido complicado y no ha podido ser. Quizá los jugadores que necesitábamos y queríamos no hemos podido traerlos en esas posiciones. Han llegado cinco caras nuevas y seguro que nos van a ayudar. Toca trabajar con estos magníficos jugadores", señalaba Bordalás, en declaraciones a El Larguero, en la Cadena Ser.