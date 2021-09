Pletórico y muy feliz salió José Bordalás a sala de prensa después del gran partido de su equipo en El Sadar. El técnico valencianista insistió en la necesidad de mantener la calma debido a que la temporada acaba de empezar, pero también aprovechó para reivindicar la labor de sus futbolistas y su papel al frente del equipo. «No hay ninguna tecla, esto es trabajo, yo no creo en la fortuna».

El cambio de rumbo que está experimentando el Valencia CF es evidente y la mayoría de cuestiones fueron dirigidas a las claves para lograr ese cambio. Sobre ello, el alicantino explicó alguna de las claves «Yo lo único que hago es trasladar una mentalidad ambiciosa, una mentalidad ganadora y siempre ha sido mi trabajo». Además, alabó a sus futbolistas: «Los chicos están muy receptivos, con una ilusión enorme para mejorar los números y el rendimiento de temporadas anteriores». Sobre este paso al frente de sus futbolistas, Bordalás se reivindicó: «Siempre me han destacado que mis jugadores han mejorado sus registros. Ese es mi objetivo, que el futbolista sea mejor, analizando sus virtudes para ayudarlo a que crezca».

Con su victoria ante Osasuna, el equipo rompió una racha negativa de hasta ocho meses sin ganar fuera de casa. El técnico reconoció que miran este tipo de estadísticas, pero que no piensan más allá de «lo inmediato» y que en el caso de ayer fue vencer al conjunto pamplonica. Preguntado si tras este triunfo se le puede exigir Europa, Bordalás no quiso mojarse: «La verdad es que hemos sumado tres puntos y no pensamos más allá de disfrutar unas horas de este importante triunfo y mañana empezar a preparar el próximo».

Análisis del partido

Entrando más en detalle, el entrenador analizó el choque: «Hemos hecho un gran partido y quiero felicitar al equipo por su comportamiento tras encontrarse con un gol en los primeros minutos. Supimos reaccionar, irnos al descanso con un empate contra un equipo muy bien estructurado y trabajado. En el segundo tiempo jugamos con más velocidad. Gonçalo hizo dos golazos que nos dieron confianza y tranquilidad para controlar el partido»

Elogios a Guedes

El entrenador alicantino también quiso destacar el nivel del atacante luso: «Gonçalo es un jugador fantástico, muy comprometido, cada día le digo que tiene la capacidad para ser un jugador diferencial y lo está demostrando, pero él sabe que puede darnos muchísimo más. Su compromiso es muy alto, no solamente con balón, que es un jugador fantástico, también sin él que ha trabajo mucho por el equipo. Todos han tenido un gran compromiso».