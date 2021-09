Hasta dos cambios por problemas físicos se vio obligado a hacer José Bordalás en el partido contra CA Osasuna del pasado domingo en El Sadar. Tanto Denis Cheryshev como José Luis Gayà dejaron el campo de forma anticipada. El internacional ruso se llevó la peor parte, sus dolencias antes del descanso le privaron de seguir un minuto más en el césped y ayer se dio a conocer el alcance de la lesión: sufre un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. El club no comunicó un plazo estimado de baja para el jugador, sino que seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica.

La lesión le llega en el peor momento, el futbolista se había convertido en un fijo dentro del 1-4-4-2 de Bordalás acostado a la banda izquierda aportando amplitud y profundidad por fuera. No podrá estar contra el Madrid y el técnico buscará una alternativa.

Por lo que respecta al lateral izquierdo de Pedreguer, ayer no salió al verde de Paterna con el resto de los titulares y se ejercitó en el gimnasio debido a que sufre una sobrecarga. El propio Bordalás explicó al detalle en la rueda de prensa posterior al duelo contra CA Osasuna como se produjeron sus molestias, la zona que tenía afectada y por qué no pudo continuar jugando en la segunda mitad: «Gayà se encontraba francamente bien y en el periodo del descanso el gemelo se le ha enfriado, se le ha contraído y lo han estado tratando, pero no le era posible continuar». Su presencia el domingo contra el Real Madrid no está descartada, ni mucho menos, pero dependerá de cómo avancen sus molestias a lo largo de esta semana.