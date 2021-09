El Valencia de Bordalás no tiene misterios. Su once titular es tan reconocible como su estilo. El técnico ha asentado las bases del nuevo equipo desde el primer partido a base de meritocracia y continuidad. Su máxima de lo que funciona no se toca se ha cumplido a rajatabla en las cuatro primeras jornadas de LaLiga. José Bordalás tiene diez jugadores intocables que serían once si Denis Cheryshev no hubiera caído lesionado en Pamplona. Giorgi Mamardashvili, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Omar Alderete, José Luis Gayà, Hugo Guillamón, Daniel Wass, Carlos Soler, Gonçalo Guedes y Maxi Gómez son fijos para el entrenador. Los diez tienen la confianza máxima del entrenador por encima de las rotaciones, han respondido siempre en el campo (con actitud y rendimiento) y apuntan a titulares el domingo en Mestalla contra el Real Madrid.

El bloque está hecho y, de momento, no admite cambios por decisión técnica. Bordalás ha repetido once en sus cuatro primeros partidos contra Getafe, Granada, Alavés y Osasuna. Juegan los mismo porque se lo han ganado. El técnico solo se ha visto obligado a cambiar de planes en Los Cármenes por sanción apostando por Uros Racic mientras Hugo Guillamón cumplía su partido de castigo. El once no ha variado más hasta la fecha. La inoportuna lesión de Cheryshev obligará a Bordalás a apostar por un jugador número once. La primera opción es Dimitri Foulquier. El francés ya fue la alternativa elegida para sustituir al ruso en El Sadar cerrando el lateral izquierdo y adelantando unos metros la posición de Gayà. Bordalás no es amigo de los cambios. Cualquier alineación que no sea los diez intocables más Foulquier será una sorpresa.

Sevilla: estreno entre semana

El Valencia afronta su primera semana de tres partidos: Real Madrid (domingo 19), Sevilla (miércoles 22) y Athletic (sábado 25). Contra los de Ancelotti no se esperan novedades. La idea del cuerpo técnico es refrescar el once durante los próximos partidos para que no se resienta el rendimiento del equipo. Eso sí, sin revoluciones. Bordalás ha demostrado durante su carrera como entrenador que no es partidario de ellas. De momento, el técnico no ha creído conveniente dar descansos. Todo lo contrario. El alicantino esperó a Gayà hasta el último día a pesar de las molestias en el sóleo y cambió el plan de viaje de los sudamericanos Alderete y Maxi para alinearlos de inicio contra Osasuna después de 24 horas de viaje. Los resultados (10 de 12 puntos) y el rendimiento de los futbolistas le dan la razón al técnico.

Bordalás fue claro en sala de prensa al ser preguntado por la posibilidad de hacer rotaciones en El Sadar justo después del parón de selecciones: de momento juegan los que mejor están. «Voy a poner a los jugadores que están en mejor estado de forma. La plantilla es amplia y se puede rotar, yo voy a mirar por el bien del equipo, y obviamente no voy a poner a jugadores que no estén al 100%, no nos vale no llegar a ese máximo».

El equipo se lo cree. Gabriel Paulista es una voz autorizada del vestuario. El central siente que el equipo está preparado para dar guerra al Madrid. «Siempre queremos estar en las mejores condiciones, tenemos ganas de que empiece el partido. Será un partido muy bonito. Más ahora con más aficionados en Mestalla. Ha sido una semana muy larga, de mucho trabajo y estamos muy bien preparados para hacer un gran partido». El hispano-brasileño está encantado con el entrenador. «El Valencia siempre ha sido así. Ha tenido muchos jugadores guerreros. Bordalás es un entrenador que te aprieta, que no te deja relajarte ni un segundo. Ahora volvemos a ser lo que es este club. Hay que demostrar en cada partido que somos el Valencia, que el Valencia es un club muy grande, y que cada jugador sepa que es un jugador de un nivel alto. Tenemos que enfrentarnos a equipos como el Madrid de igual a igual. El domingo haremos esto y buscaremos los tres puntos». Por último, mostró la buena sintonía que tiene con Alderete. «Acaba de llegar y es muy buen futbolista. Estamos haciendo una buena pareja y podemos seguir creciendo», aseguró.