Viviendo un sueño, Marcos André reconoce que siente orgullo por vestir la camiseta del Valencia, habla de cómo son Paulista y Alderete en los entrenamientos y desvela cómo ha cambiado el día a día. Entrevista a fondo con el brasileño.

Lo primero, ¿cómo está Marcos André?

Estoy muy bien. Muy feliz. Se ha hecho un poco largo el verano, pero cada día que estoy aquí estoy pendiente de disfrutar del momento y de esta experiencia.

¿Qué tal el cambio de ciudad? ¿Ha podido hacer turismo?

No he podido. No he tenido la oportunidad porque la verdad que después de los entrenamientos solo busco descansar en casa y ya tendré la ocasión. Saldré otro día que tenga libre a conocer algo de la ciudad... Hasta ahora no he tenido demasiado tiempo.

Llegó y a la semana comenzaron las Fallas además. ¿Le avisaron antes de cómo es esta fiesta?

Sí. La verdad, no voy a mentir, no conocía las Fallas pero me avisaron. Me explicaron cómo eran. Un día salí con mi amigo a cenar y he tenido la oportunidad de ver por las calles el ambiente y me gustó muchísimo. Está muy bien. Habrá más tiempo para disfrutar seguro.

Ahora en invierno sí que va a notar la diferencia entre Valladolid y València.

(Se ríe) La verdad que el otro día estaba mirándolo en el móvil y la diferencia es brutal. Igual hay 10 grados de diferencia ya y yo pensaba, madre mía. Allí están pasando frío y aquí hace un sol que... mis amigos allí me estaban envíando vídeos con una lluvia que flipas y del tiempo y yo aquí de lujo. Es un cambio radical pero es para bien. Yo soy de calor, de mucho calor. Fíjate que siempre me ha tocado vivir por el norte, Miranda, Valladolid, Coruña que estuve cedido un año. Sitios en los que siempre está lloviendo y hace muchísimo frío. Ahora por fin tengo la oportunidad de tener un clima mucho mejor y que se adapta mucho mejor (se ríe).

Yendo al equipo, más allá del clima, llegar a un club como el Valencia es un salto en su carrera. Oportunidad de oro.

Sí. Desde que supe que fichaba lo he dicho. Cuando me salió la oportunidad ni me lo pensé. Es un reto muy grande. Jugar en el Valencia es una oportunidad ‘top’. Es un salto de calidad en lo futbolístico y en lo personal también. Todo es un salto. He acertado totalmente en venir aquí porque el Valencia es algo muy grande para cualquier jugador. Con todo el respeto al Valladolid, que es un equipo que me dio una oportunidad enorme, el Valencia es el Valencia. Cuando vienes aquí es un salto. Venir es también un reto muy bonito para un futbolista como yo, lo voy a disfrutar y me voy a exigir.

Habla de un salto. En lo personal tiene también ganas de demostrarse a sí mismo que tiene ese nivel.

Cuando llegué aquí sabía más o menos, y lo hablé también con Gabi (Gabriel Paulista) que es brasileño también, lo que suponía vestir la camiseta del Valencia. Me contó más o menos un poco todo. He visto también al Valencia por la televisión muchas veces. Su público. Estar en un club como éste te exige dar el máximo siempre, trabajar y pelear por lo más alto. Aquí hay que pelear por Europa y es un reto importante. Ojalá podamos conseguir todos los objetivos y los éxitos.

Llega aquí de la mano de Bordalás. ¿Qué tal en los entrenamientos? ¿Les da mucha caña?

La verdad que el método que ellos tienen de entrenamiento no estaba acostumbrado. Hablé con los preparadores físicos al llegar y me dijeron que allí entrenábamos muy poco y que al final no era bueno eso. Aquí se entrena mucho más. Fue una charla en la que se habló de todo. Nos coordinamos y se habló de ir poco a poco también porque los métodos de entrenamiento aquí son mucho más intensos y más fuertes. Exige mucho más. Pero si quieres ser un futbolista de élite, disfrutar en el campo y rendir bien tienes que entrenar al máximo. Tienes que sudar muchísimo . Al final poco a poco me estoy adaptando a estos métodos. A mí personalmente me va a venir muy bien porque mi pretemporada fue un poco floja la verdad. Tuvimos Covid... estuvimos en casa algunos días. Pero a mí me va a venir bien. Cuánto más rápido vaya y me ponga bien físicamente, luego ya podré disfrutar mucho más. Es diferente pero si estás en el Valencia es lo que hay. Aquí solo vale trabajar y exigirte.

Y en lo futbolístico. ¿Qué tal el cambio? Allí también era 4-4-2 pero muy distinto en cuanto a modelo de juego. Alturas, presión... ¿Qué ha notado con Bordalás?

Hay muchas diferencias por la forma de jugar. Nosotros jugamos aquí en el Valencia mucho más hacia adelante. La presión es mucho más alta. Nosotros vamos a presionar arriba y no queremos dejar jugar al rival. En el Valladolid esperábamos mucho más en el centro del campo, era más defensivo, íbamos más hacia detrás. Los delanteros recorríamos más metros hacia adelante después. Al final aquí no te puedes permitir esperar a los rivales. Es el mismo sistema pero no tiene nada que ver. Tenemos jugadores muy rápidos que arriba hacen mucho daño y aunque el dibujo es igual, aquí se juega más alto y más rápido. Aquí cuando tienes el balón tienes que mirar también hacia arriba, siempre a correr...

¿Qué compañero le ha sorprendido en el Valencia?

Guedes y Soler. Son los dos que siempre me he fijado en ellos. Cuando no estaba aquí en el Valencia ya veía al equipo y son jugadores que tienen muchísima calidad. Van con la selección, son dos jugadores que tienen un nivel muy alto y son muy importantes para nosotros.

¿Y los defensas? ¿Bajan el ritmo Paulista y Alderete en los entrenamientos?

(Se ríe) Que va que va. No bajan el ritmo. (Se ríe otra vez) No bajan nada. No te dejan nada. Siempre están ahí pendientes, te pegan, te tiran al suelo... Pero eso me gusta, se juega como se entrena. Da igual que seamos nosotros. A ellos les da igual. Van a su ritmo, te patalean, te pegan, van al choque... les da igual. Todo lo que puedan hacer para no dejarte espacios y que no puedas marcar lo van a hacer. No te creas que bajan. Son dos fieras.

Le gusta ese juego. ¿No?

Sí. Me gusta chocar. Hacer uno contra uno contra ellos. Es todo sano. No van a hacer daño nunca. Son así y es su forma de jugar. Pelean, chocan, pero tiene que ser así. A mí me gusta.

¿Con qué jugador se compara? He leído que tuvo ídolos como Ronaldo, Adriano… diferentes entre ellos.

Al final creo que los brasileños nos parecemos en que nos gusta mucho la calidad. Cuando marqué un gol con el Logroñés me decían que hacía gestos como el propio Ronaldo, que tenía cosas de él. El arranque, la velocidad desde parado. Eso me lo dijo incluso él. Que te diga esas cosas Ronaldo… Creo que los brasileños tenemos calidad. Ronaldo, Neymar… ya sea delanteros o medios lo llevas innato. Creo que algunas cosas que tenía él puedo tenerlas, lógicamente sin compararme. Solo hablo de algunos detalles porque es alguien en el que me he fijado.

Ahora mañana toca enfrentarse al Madrid y también hay mucho brasileño. Vinicius, Rodrygo… Que se preparen porque está Mestalla.

Jugar aquí… ya lo sabes. Yo he jugado aquí y lo sé. No había gente y es una pena pero he visto partidos que esto se pone... ‘puff’. La gente va muy fuerte con el equipo. Y no solo con el Madrid eh. Todos los equipos que vienen aquí van a sufrir mucho. La gente aprieta y están los 90 minutos aportando lo suyo.

¿Qué sintió en su debut?

No tengo palabras para describir toda esta sensación que me va a quedar marcada para toda la vida. Por suerte he tenido la oportunidad de estar con público, algo de público. Escuchar la gente que te aplaude, que te apoya. Es increíble. No te voy a mentir, estaba algo nervioso. El ambiente es espectacular. Muy bonito y algo que me va a quedar para toda la vida.

¿Qué le dijo la familia? ¿Estaban aquí o en Brasil?

Están allí. Mi hermano tiene la universidad y mi madre trabaja, pero la verdad que me hace mucha ilusión poder traerles aquí para poder vivir el ambiente. A mis amigos también. Que vean un partido del Valencia aquí será espectacular. Después del debut les mandé vídeos y fotos. Están muy felices por mí, saben el tiempo que llevó aquí solo y bueno… conseguir algo así es algo de lo que sentirse orgulloso.

Está muy unido a su madre. Ha sido una figura importante y que vea dónde ha llegado será algo muy emocionante para ella sin duda.

Para mí lo que más me llena no es ni el dinero, ni nada. Es que ella esté orgullosa de mí. Llegué con 17 años, 18 recién cumplidos. Empecé desde lo más bajo. Pasé por todas las categorías del fútbol español. Tercera hasta Primera. Para mi madre es algo que le enorgullece. Llevaba aquí solo mucho tiempo y ver que ahora he llegado a un Valencia. Si a mí me hace ilusión imagínate a ella que me vio salir de casa con 14 años. Ver que he llegado a un club como el Valencia tanto a ella como a mi hermano, que me tiene como su padre, pues les emociona. Estoy muy feliz por lo que he conseguido y lo que me queda por conseguir. Ha sido un esfuerzo que vale la pena.

¿Qué dijo su madre cuando se enteró que pagaron más de 8 millones por su fichaje?

(Se ríe) Mi madre te voy a decir una cosa… (se ríe más) Ella creo que no lo sabe. No se habrá enterado. No le he dicho nada sobre eso y si se lo digo se cae de la silla. Se cae para atrás. Le dije que me iba a un club que me ha cambiado la vida, me iba a un club muy grande y ojalá esté cerca aquí pronto para ver lo que es. La verdad que la cifra no se la he dicho porque se cae para atrás… no se lo va a creer seguro.

Por último, ¿ya sabe cómo va a celebrar su primer gol con el Valencia?

Todos mis goles importantes los celebro igual. Los más importantes que he marcado se los dedico a mi madre. Hago una ‘M’ con la mano para ella, por mi madre, y será así. Siempre me está pidiendo goles. Ella está trabajando todo el día y como esta atenta con el móvil un poco mira si he marcado por el móvil. Le dije que si marco se lo dedicaré a ella.

Además contra el Madrid… gol redondo.

Sería espectacular. Ojalá. Pero bueno, no solo si marco yo. Que marque cualquiera que si ganamos será algo muy bonito.