El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que el buen inicio de temporada que ha protagonizado su equipo no ha provocado ningún tipo de «euforia» en la plantilla y que son conscientes de que la Liga acaba de empezar pero dijo que tienen confianza para pensar que pueden superar al Real Madrid hoy domingo en Mestalla.

«Sabemos las dificultades que conlleva y máxime si enfrente tienes al Real Madrid que opta a estar entre los mejores y ganar títulos pero tenemos confianza, el equipo ha preparado el partido y hay que confiar en los chicos. No tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido», señaló en una rueda de prensa.

«Tenemos los pies en el suelo, es un partido difícil y complicado ante un grandísimo rival, aunque tenemos confianza», añadió el técnico

Bordalás recordó que son tres puntos como cualquier otro partido y que «esto recién comenzó y es una carrera de fondo». «No se puede hablar del partido más importante del equipo, ni el mío», descartó.

«Estamos contentos por el inicio pero los que llevamos tiempo sabemos que es una carrera de fondo y que a lo largo de temporada hay momentos mejores y peores. No nos dejamos llevar por la euforia, entiendo que la afición esté ilusionada y lo único es pedirles el apoyo para mañana (por hoy)», apuntó.

El entrenador tampoco quiso analizar los cambios que ha vivido su rival con el cambio de entrenador. «Es un magnífico equipo, no soy yo quien debe determinar las diferencias entre el de Zidane y Ancelotti, que conoce nuestra liga y ya le dirigió con mucho éxito», recordó.

«Ha tenido un comienzo muy bueno, viene de ganar en Champions al Inter y llega en un gran momento. Me merece el Madrid el máximo respeto pero vamos a intentar superarle», confirmó.

Miedo, no; respeto, sí

«No tenemos miedo absolutamente a nadie. Yo nunca lo he tenido. Respeto sí, obviamente, no sólo a ellos sino a todos. No podemos tener miedo porque hacemos lo que más nos gusta, es una profesión increíble y con una afición increíble», destacó.

«Sabemos que vamos a tener al corazón de este Valencia, que es su afición, que es Mestalla y vamos a estar en ese sentido muy protegidos», aseguró.

El entrenador no se quiso pronunciar ante la denuncia que ha presentado la Liga por los cánticos contra él en el partido del domingo en El Sadar. «Vivo los partidos con un nivel de atención al terreno de juego e intento ayudar a mis jugadores. Esa es mi labor, lo que ocurra en las gradas no lo puedo controlar y no voy a dar una opinión», concluyó el entrenador alicantino.