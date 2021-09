Miguel Zorío quiere hacerse con la mayoría accionarial del Valencia CF. El que fuera ex presidente del club de Mestalla prepara una oferta en firme a Peter Lim para intentar hacerse con el control de la entidad haciéndose con el paquete accionarial que a día de hoy ostenta el empresario de Singapur.

Así pues la idea es que el propio Miguel Zorío explique los puntos de la oferta a Peter Lim pormenorizadamente en un acto. Esta presentación se llevará a cabo el jueves de la próxima semana en una rueda de prensa que se celebrará en la sede de la Agrupación de Peñas Valencianistas.

Según ha podido saber SUPER, la noticia de esta ofensiva por las acciones del club ya circula dentro de la esfera política de la Comunitat Valenciana, lo que supone una declaración de intenciones por parte del valenciano en su batalla por sacar a Lim del Valencia. Zorío, líder de la plataforma Marea Valencianista, ha sido una de las voces más críticas con Meriton y la gestión que ha realizado Peter Lim en el Valencia CF. En el último comunicado emitido se indicaba que Zorío había remitido una carta a la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo solicitando una auditoría legal de la Fundación Valencia CF a la Conselleria de Justicia y a su Protectorado de Fundaciones, ya que aseguraba que Peter Lim «no había cumplido sus compromisos con la Fundación».

Sin respuesta del club

Silencio. El Valencia ha optado por no hacer comentarios sobre el anuncio realizado por Zorío. Ante esta comunicación, desde el Valencia no emana ningún tipo anuncio al respecto y se ha optado por no atender este movimiento por parte del líder de Marea Valencianista.

El hecho de no dar respuesta parece lógico, ya que en ese sentido la postura oficial siempre ha sido la misma y a día de hoy se manetiene igual: la mayoría accionarial de Peter Lim y de Meriton no está en venta. Por lo tanto desde el primer momento se da un ‘portazo’ a este nuevo ofrecimiento. No obstante Zorío quiere presentar esta oferta a los aficionados y los medios de comunicación.

En los últimos meses desde el club y desde Meriton se opta por guardar silencio y remitirse siempre a lo mismo: Lim no vende las acciones. De esta manera emergió y desapareció la posible llegada de Tunku Ismail, Príncipe de Johor, que anunció su ‘negociación’ con Peter Lim a través de sus redes sociales, se prestó a entrevistas a algún medio local e incluso recopiló datos de la historia y grandeza del Valencia CF para mostrarlas en su cuenta oficial de Instagram, así como fotografías teóricamente reunido con gente de LaLiga.

Semanas después el Príncipe de Johor siguió -y sigue- al frente del Johor Darul Ta’zim Football Club, pero no aterrizó en Valencia. Otro intento o interés que se terminó con la negativa de Meriton a vender las acciones del club.