Unión, esto es lo que pide los nueve colectivos valencianistas que se han unido de cara a la marcha cívica contra la gestión de Peter Lim del próximo sábado 11 de diciembre. Pero no solo unión de los aficionados valencianistas, sino que esperan que se junte la ciudad entero y de los pueblos de alrededor, pues consideran que el Valencia CF debe importar a todos los ciudadanos, ya que es «patrimonio histórico y forma parte de la memoria sentimental de todos nosotros».

Lucha a base de protestas para «recuperar el Valencia» aunque «en el ánimo y en el corazón siempre será nuestro», explicó Juan Martín Queralt (De Torino a Mestalla). Y es que tanto las asociaciones como todo el valencianismo están «cansados de lo que están haciendo con nuestro club. Lo están arrastrando y nos están faltando el respeto, a nosotros y a las leyendas de nuestro club. El paso más fundamental es la unión para poder derrocar a Peter Lim. El futuro del Valencia es muy oscuro y va camino a su desaparición. Es el momento de salir a la calle y la gente que salgamos vamos a luchar por nuestro club», señaló Javier Martínez, representante de Libertad VCF.

«Hay que decir basta» y alzar la voz para recuperar el Valencia CF «en el peor momento de la historia». El fútbol es de los aficionados y por eso Peter Lim tiene que tener claro que el club no es suyo, sino que pertenece a todo ello que lo engloba, sus aficionados, sus leyendas y toda la historia que hay detrás de uno de los clubes más grandes del mundo. «Pedíamos respeto a Lim, pero no solo no nos ha escuchado, sino que ha acumulado pérdidas con fichajes irrelevantes e innecesarios. Tenemos que implantar medidas como la manifestación. Tenemos que salir del pozo del que este señor nos ha metido», agregó el representante de Espíritu del 86.

Gente

Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas Valencianistas, ha hablado de la posibilidad de que haya autobuses para la gente de los pueblos que quiera acercarse a la marcha cívica y, más tarde, al partido contra el Elche que será a las 18:30 horas de ese mismo día. «Intentaremos poner autobuses en algunas zonas de manera especial para que la gente de fuera pueda acercarse. Estamos trabajando en eso para la gente que esté dispuesta a venir a València a esa hora».

Patronos

Aurelio Martínez, ex vicepresidente de la Fundación VCF y ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha respondido ante la demanda contra él por la venta del Valencia CF a Peter Lim. Martínez ha escurrido su culpabilidad apuntando a los patronos de la Fundación VCF como responsables de ese proceso de compra-venta a Meriton.

En ese sentido Aurelio Martínez ha eludido asumir la responsabilidad y culpa directamente a los patronos de la Fundación VCF: «Por tanto se debe demandar, si no a la Fundación del Valencia CF como parte vendedora de las acciones (la cual salvaría la falta de legitimación pasiva de los codemandados), al menos a todos los patronos que conformaban el Patronato , del que los codemandados solo formaban parte sin capacidad por si solos de conformar la voluntad de la Fundación, así como al Protectorado que autorizó la enajenación de las citadas acciones. De este modo, conforme al artículo 12-2 LEC se debió demandar a todos los patronos que conformaban el Patronato de la Fundación del Valencia CF y al Protectorado, pues, dice el citado artículo 12-2 LEC «cuando por razón de lo que sea objeto de juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa».