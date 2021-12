Trámite resuelto en el Campo de La Vega. El humilde CD Utrillas de la Regional Preferente no fue rival para el Valencia. La diferencia entre los dos equipos fue abismal. Lo mejor del partido fue el golazo de falta directa magistral de Koba Koindredi, los buenos minutos de Yunus Musah (gol y asistencia) y, por encima de todo, que no hubo lesiones y que el sueño de la Copa del Rey sigue vivo. La competición del KO es sagrada para el Valencia. Al valencianismo le gusta y a José Bordalás, vista la confección de lista de convocados y el once titular sin experimentos, también.

Hay ganas de Copa y más después de ver la trayectoria del equipo en LaLiga. El Valencia conocerá este mediodía su rival en la segunda ronda. El sorteo tendrá lugar este viernes (12:00 horas) en el salón Luis Aragonés con 56 equipos que conformarán un total de 28 encuentros. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao todavía están exentos en la segunda ronda por la disputa de la Supercopa de España. Los 28 emparejamientos de la segunda ronda se disputarán entre los días 14, 15 y 16 de diciembre en el estadio del equipo de inferior categoría siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos por la RFEF. Los ganadores de esta segunda eliminatoria accederán a los dieciseisavos de final (5 de enero) ya con los equipos de la Supercopa. El Valencia no sale reforzado de La Vega por la entidad del rival, pero ganar siempre es importante en clave LaLiga. Sobre todo para que los jugadores ganen en autoestima y confianza. El verdadero triunfo de Utrillas de cara a Vigo es que los Gayà, Soler, Guedes, Guillamón, Wass, Duro y Alderete no jugaron ni un minuto. Bordalás los necesita para el partido grande de la semana. Después del empate y el mal sabor de boca contra el Rayo no queda otra que ganar al Celta. José Bordalás compareció ante los medios tras la victoria. El técnico destacó sobre todo que se ha superado el trámite y la actuación de Koba Koindredi. «A pesar del rival, ha hecho un gran partido. Se ha mostrado, ha tenido solvencia en medio campo, ha ganado duelos, estoy contento. Es un jugador que nos va a ayudar mucho». «Siempre sacas conclusiones positivas. Primera eliminatoria contra un equipo de una categoría muy inferior, pero el escenario era distinto, al que no estamos habituados. Creo que nos hemos adaptado bien. Nos ha costado al principio pero luego hemos mostrado un buena actitud. El equipo ha cumplido el trámite», aseguró el entrenador. Algunos jugadores aprovecharon su oportunidad. «Sobre todo los que tienen menos minutos en liga. Jugadores como Lato, Koba, Marcos André. Les vas dando minutos. Son partidos que les vienen bien. Adquieren ritmo», finalizó.