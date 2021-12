La manifestación «Por la dignidad del Valencia CF» del próximo 11 de diciembre a las 12 horas y para reclamar la salida de Peter Lim va tomando cuerpo y con un llamamiento transversal de la sociedad. El club que en 1919 fundaron profesores de Literatura, comerciantes, políticos republicanos y militares es llamado a ser recuperado por escritores, actores, cantantes, colectivos de aficionados y algunos exfutbolistas, no suficientes, pero que se han colocado en primera línea como en los años en los que defendían el escudo en el césped. De José Vicente Forment, autor en 1971 del gol más celebrado en la historia de Mestalla, a Fabián Ayala, que con otro cabezazo muy festejado pese a pedir calma, recogió en 2002 el testigo histórico del forner d’Almenara con una nueva Liga. Del escritor Rafa Lahuerta, autor de la novela «La balada del Bar Torino» al gaditano Manolo Botubot, con un valencianismo tan pasional como su garra defensiva en los 70 y 80. Les siguen actores, se sumarán hoy cantantes y los convocantes (LibertadVCF, Últimes Vesprades, De Torino a Mestalla, Viachers, la Agrupació de Penyes e It Must Be Love 86) aguardan más sorpresas para una marcha que pretende ser reivindicativa, entusiasta y plural.

«Soy José Vicente Forment i Faet. En el año 71 tuve el honor de jugar en el Valencia y ser campeón de Liga. Solo puedo daros mi apoyo y ánimo para el día 11, en la manifestación, decir que el Valencia debe ser de los valencianistas. La gente de fuera que se vaya a su casa. Amunt València», señalaba el delantero castellonense, cuyo tanto al Celta de Vigo en marzo de 1971 se ha convertido en una celebración de culto. «Amigos valencianistas. Soy Manolo Botubot y os animo a que el día 11, a las 12 de la mañana, estemos todos unidos por el bien del Valencia CF. Vamos a hacer esto por ti, por mi y por todos aquellos que ya no pueden estar aquí. Tenemos que estar unidos, todos a una», indica en su vídeo el exfutbolista andaluz, muy vinculado al valencianismo en la distancia. Fabián Ayala, puntal de la defensa del Valencia mágico de principios de siglo, manifiesta desde Argentina ser «uno más que está preocupado por la situación que atraviesa nuestro querido Valencia CF. Por eso te pido que el próximo día 11 concurras a la manifestación bajo el lema ‘Por la dignidad de nuestro Valencia. Lim go home’». Los tres, junto a Santiago Cañizares, cuyo vídeo no se ha emitido aún, son los exjugadores que han dado un paso al frente en la crítica coyuntura societaria de la entidad. «Derecho a mantener la fe» Por su parte, Lahuerta, novelista de prestigio con su celebrada obra «Noruega», se presenta en su calidad de socio «desde 1972» para animar a lo aficionados a luchar por su club: «En realidad es muy sencillo. El día 11 hay que salir a la calle por la dignidad de nuestro Valencia, por su historia, por su presente y fundamentalmente por su futuro. No hay mucho más. Es necesario ganarse el derecho a mantener la fe y la esperanza. Amunt sempre». Los actores Ferran Gadea y Álex Gadea, así como los periodistas Paco Gisbert y Fernando García Berlanga (hijo del cineasta Luis García Berlanga), y el showman y comunicador Eugeni Alemany, han animado al valencianismo a participar en una manifestación en la que esperan que superar el número de la marcha del 8 de mayo, cifrada en 8.000 aficionados. Asimismo, el colectivo It Must Be Love 86, ya célebre por sus actos de arte protesta callejero, publicó ayer su talentosa última acción, con un video clip en el que exigen la salida de Lim con una canción combinada con imágenes en las que recuerdan a mitos del valencianismo (de Cubells al Guaje Villa) inmortalizados en viejas cintas de cassette.