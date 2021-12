E l 1 de enero se acerca. Será el día de Año Nuevo y el pistoletazo de salida al mercado de fichajes. Menos de 20 días para que se abra el periodo de traspasos. Una oportunidad que el Valencia CF tiene que aprovechar para reforzar la plantilla, sobre todo, la posición de central, que tantos dolores de cabeza le está provocando a José Bordalás.

En ese sentido el área deportiva del club ha trabajado durante estas semanas para establecer la hoja de ruta en el mercado. El propio Bordalás ha reconocido que todavía no ha hablado con Peter Lim, pero sí con el área deportiva. Enero se acerca y el entrenador del Valencia CF está a la espera para reunirse con el máximo accionista. Una cita que será por vía telemática y que se presumiblemente está programada para esta semana. Este contacto entre Bordalás y el máximo accionista llegará con el mercado a la vuelta de la esquina y en un buen momento del equipo en esta primera vuelta.

Anil Murthy ya estuvo recientemente en Singapur, donde se vio con Lim, con el acuerdo con CVC para ‘LaLiga Impulso’ por firmar todavía y antes de la Junta General de Accionistas. Sin embargo Bordalás, que tenía previsto reunirse en persona con Lim, no pudo hacerlo por la situación sanitaria por el Covid-19.

Respecto a ese contacto entre Murthy y Lim, Bordalás explicó que todavía no ha hablado con el máximo accionista, pero insistía en la “obligación” de estar preparados para fichar: «No ha sido necesario que Anil me traslade lo que habló con Peter. Me ha trasladado otros asuntos porque hablamos cada día en armonía como profesionales. Los equipos como el Valencia tienen la obligación de tener alternativas para poder reforzar al equipo en el mercado invernal»,

La situación del equipo en la clasificación es buena, cada vez más cerca de Europa todo y que todavía restan dos partidos de la primera vuelta (Levante y Espanyol). En este mercado el Valencia tiene la ocasión de dar un impulso más al equipo para terminar de asaltar esas posiciones de acceso a competiciones europeas. Y es que la situación en la tabla y la dinámica positiva de las últimas jornadas confirman que Bordalás y el Valencia llevan una buena dirección en al temporada. Así pues se puede esperar un esfuerzo por parte del club en enero

Esta semana el fútbol español en general y el Valencia en particular han firmado un acuerdo clave para la viabilidad de LaLiga a corto, medio y largo plazo. La concreción de ‘LaLiga Impulso’ es una auténtica lluvia de millones para los clubes.

En el caso del Valencia son 118 millones de euros los que recibirá de CVC. Un 85 por ciento de esa suma irá destinada a la reanudación de las obras del nuevo estadio. De hecho el club ya ha solicitado una reunión con Ximo Puig, presidente de la Generalitat, para exponer los planes con el dinero de este acuerdo con el fondo de inversión.

Asimismo el otro 15% restante del montante total que recibe el Valencia por ‘LaLiga Impulso’ es también una buena inyección para afrontar el mercado de enero. Este dinero obliga también al club a estar atento al mercado ante cualquier oportunidad.

Por otro lado gran parte de las aspiraciones del Valencia y de Bordalás por reforzar la plantilla dependen de las salidas que puedan haber en el equipo. El entrenador no ha contado con jugadores como Álex Blanco, Cristian Rivero, Jason o Manu Vallejo. Todos ellos han tenido una cuota de minutos mínima. De hecho Bordalás ha recurrido a opciones como Koba o Jesús Vázquez por delante de estos futbolistas.

Esta es otra baza a tener en cuenta para afrontar el mes de enero, en busca de jugadores útiles para Bordalás y que den ese salto de calidad necesario para asentarse en las plazas europeas de LaLiga. Eso y, de paso, terminar de completar una plantilla a la que en verano le faltó pieza como el ansiado mediocentro o el central por apuntalar por la reconversión de Guillamón.

José Bordalás no pudo ponerle la guinda al mercado de fichajes de verano al no poder contratar a ningún ‘6’ ni a un defensa central. El técnico espera que el club pueda abordar incorporaciones necesarias para que el Valencia compita por Europa a final de temporada.