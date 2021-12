El clamor popular contra Peter Lim, con las 17.000 personas que acudieron a la manifestación del pasado 11 de diciembre, debe transformarse en un capital jurídico, político y financiero para lograr el objetivo de desalojar a Meriton del Valencia CF y conseguir la democratización del club, tal como demandan las nueve plataformas convocantes de la marcha (Agrupación de Peñas, Viachers, Últimes Vesprades a Mestalla, VCF Sud, De Torino a Mestalla, Libertad VCF, Espíritu del 86, It must be love 86 y Ciberche). De la apelación sentimental a la transición mercantil. «Hay que establecer los canales de financiación necesarios para que todo lo que demandamos se pueda traducir en realidad: que el valencianismo no sea solo una mera apetencia sentimental, histórica o ética, ligada a nuestros recuerdos, sino que sea una realidad desde el punto de vista jurídico para que la mayoría accionarial sea de los valencianistas», señala a Levante-EMV el histórico dirigente Juan Martín Queralt, portavoz de De Torino a Mestalla.

«Hay que traducir el sentimentalismo en acciones de una sociedad anónima, que es lo que es formalmente el club», insiste Martín Queralt, que tiene claro que el valencianismo no debe interpretar el éxito de la manifestación como una culminación de su poder, sino en un punto de partido para incrementar la táctica de presión y desgaste a Meriton Holdings Limited. La tarea por delante, a juicio del catedrático en Derecho Financiero y Tributario «pasa por plasmar dos objetivos». El primero, ver si reacciona el máximo accionista. «Hay que ver cuál es la reacción del accionista mayoritario, si estas iniciativas y las que vengan desde otras instancias le llevan a admitir la necesidad de sentarse a una mesa». Llegados a ese punto, que el exdirectivo del Valencia considera «cercano» habría que establecer «los canales de financiación necesarios para que la mayoría accionarial sea de los valencianistas. Esa es la traducción jurídica a una propuesta que hasta el momento ha sido cordial, del corazón». La maduración de la protesta del valencianismo, por numerosa en su respuesta y plural en su unión, debe servir para reforzar según Martín Queralt el objetivo final de la hoja de ruta, la democratización del club, sin tener que recurrir a otro máximo accionista, «aunque sea valenciano». «No deberíamos caer en manos de un accionista mayoritario, el capital debería estar al abasto de la masa de valencianistas». Martín Queralt es consciente de que esa maniobra implica un esfuerzo financiero para que los aficionados «comprasen 1, 2, 3 o 42 acciones. Es la fórmula en la que estamos de acuerdo todos los grupos. Queremos estar unidos y, desde ahí, traducir la titularidad de las acciones en favor de los valencianistas». Completar esa transformación necesita, inevitablemente, de la colaboración financiera. «De las instituciones habría que esperar calor», señala. «No queremos limosnas ni nada especial, pero sí que se perciba como un paso hacia adelante de la sociedad que los valencianistas vayan a tener la mayoría». ¿Cómo se reflejaría esa fórmula? «Eso se debe reflejar en préstamos bancarios, fundamentalmente, en unas condiciones que hagan razonable poder acceder a esos préstamos. Que sean a largo plazo, con intereses modestos y que, en definitiva, las entidades financieras recojan el espíritu social que mostró el valencianismo: que prestarán dinero a un proyecto que va más allá del negocio. Igual que cuando una pareja se casa debe pasar por un préstamo hipotecario para comprarse una casa. Nuestra casa es el Valencia y nos va a costar, pero lo conseguiremos».