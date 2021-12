14:23

Sigue Anil Murthy: “En 2018/19 teníamos un coste de plantilla muy muy muy elevado. No podemos construir una plantilla esperando entrar en Champions todos los años”

"Sí, tenemos secretaría técnica y el mister está contento. Que no haga rueda de prensa no quiere decir que no trabajen. El coste salarial significa que si no vendemos no podremos fichar.

Tenemos que pagar la deuda, es un reto financiero muy muy difícil”