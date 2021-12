E n una Junta General marcada por la censura, el escenario fue el previsto con ausencia de respuesta en muchas preguntas y otras preparadas y con alguna evasiva. Un guión marcado en muchos casos y que tenía dentro de su hoja de ruta temas como el estadio, las parcelas anexas a la Ciudad Deportiva, secretaría técnica o la manifestación. Con algún recado innecesario incluido para la afición. Una de las grandes incógnitas es saber qué pasará con el Nuevo Mestalla y esta es la versión del club. «Hemos pedido una reunión de trabajo con el President de la Generalitat, Ximo Puig, espero verlo pronto para explicar todos los detalles del proyecto. En el pasado intentamos vender la parcela de Mestalla para financiar la operación y estuvimos cerca con ADU, pero no funcionó. No dejamos de buscar compradores para esta parcela, pero la realidad es que no podemos regalarla a un precio muy bajo. Ahora entra CVC», aseguró la entidad en sus redes. Cabe recordar que la entidad prometió tener terminado el estadio para el año del Centenario y dos años después aún está todo en ‘stand by’.

De hecho, a la cuestión sobre qué tipo de campo se va a hacer no consideró necesario explicarlo a los asistentes, es decir a los valencianistas. Sí lo hará, según lo publicado en la web oficial, a Ximo Puig. «La mayoría, casi todo el dinero que el proyecto ‘LaLiga Impulso’ nos permite destinar a infraestructuras, lo vamos a destinar a finalizar la construcción del nuevo estadio. Aproximadamente 80 millones de euros y vamos a necesitar más. ¿Qué tipo de campo vamos a hacer? Esto lo presentaremos próximamente a Ximo Puig en la reunión de trabajo, pero el nuevo campo tiene que ser un centro de entretenimiento 24 horas al día durante los 365 días al año, que se juegue al fútbol una vez cada dos semanas, pero que sea un centro de ingresos constantes para el Club». En cualquier caso, la realidad es que de momento son solo palabras mientras se espera a esa reunión con el Presidente de la Generalitat. Anil Murthy, que esquivó la mayoría de las preguntas, sí habló de la Ciudad Deportiva y esa compra de terrenos para crear un centro de actividad. Sorprendió, eso sí, que dijera que será un «escenario para la afición y los ciudadanos de Valencia» el día en el que miles de accionistas -aficionados- del Valencia CF se quedaron fuera de la que debe ser su casa, Mestalla, por decisión de la entidad. Otro de los temas importantes de la Junta era saber qué opinaban Anil, Joey y compañía del éxito de la manifestación del pasado sábado en el que la gente salió a la calle para protestar contra la gestión actual. En primer lugar parecía haber algo de autocrítica. «El Club tiene que responder y tiene que hacerlo con hechos. Vamos a acabarlo después de muchos años parado, espero que el equipo suba posiciones en la tabla», explicó el club en su web oficial. Sin embargo después soltó varios recados. «Espero ver un Mestalla que se centre en apoyar al equipo durante 90 minutos», en referencia a las protestas del 19’ en los últimos encuentros y por último aseguró que pase lo que pase, la afición va a protestar. «Aquí en Valencia siempre ha habido protestas. Es el ADN de la afición», explicó la entidad durante la Junta General de Accionistas. Redes sociales El Valencia, que usó una campaña mundial en redes sociales contra el racismo para bloquear la opción de comentar las publicaciones, aseguró ayer que está valorando opciones para volver a abrirlas. «Es un tema que nos preocupa. Tenemos ahora más de 7 millones de seguidores y hasta hace poco tiempo cada día lo que había eran insultos, rabia, odio… Y nada más. La gente que interactuaba con ellas me decía que ese tipo de interacción era una basura. No es un buen ejemplo para nadie, especialmente para los niños, por eso decidimos limitar las interacciones. Ahora las plataformas digitales están cambiando su política para impedir la violencia y el odio en redes sociales. Si esto pasa volveremos a abrir», destacó Anil Murthy, en una junta que duró más de cuatro horas con apenas un descanso.