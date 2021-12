Una buena dosis de sufrimiento se tomó el Valencia en O Carballiño. Noventa minutos no fueron suficientes para cerrar su clasificación a los dieciseisavos de final. Los de Mestalla se encontraron a un Arenteiro valiente y con las ideas claras, tanto hacia detrás como hacia delante y que complicó en exceso la papeleta de los de José Bordalás.

El Valencia en Espiñedo se mostró como un equipo menor de lo que es. Superado por el rival en grandes periodos del partido no encontró su sitio en ningún momento. Más por falta de temperatura que por recursos. La única lectura positiva del pase en Ourense es eso. Evitar un fracaso sonado y cumplir con una ‘bolita’ este viernes en Las Rozas, que eso es lo importante, ir quemando rondas. El Valencia estaba avisado después del ‘susto’ de los penaltis del Sevilla en Andratx, por ejemplo. Aun así el duelo fue soporífero ante un Segunda RFEF. Todo y que el Valencia tuvo la oportunidad de vivir una eliminatoria plácida, pero que ganó en la reválida de la prórroga.

No se había cumplido ni un minuto y los blanquinegros ya mandaban en el marcador. La primera, para dentro. Gayà centró desde su flanco, Maxi arrastró a los centrales y Yunus acertó a ‘taconear’ la pelota a la red. Un 0-1 que dejaba helado al público, no por sensación térmica, que también, sino por los ánimos. Sin embargo encontrarse con una ventaja tan pronto bajó las revoluciones del Valencia. El Arenteiro, ya por debajo desde el minuto 1, se lanzó sin miedo a nada y con todo perdido. Rápidamente Álex Fernández se hizo con el dominio del centro del campo ante un equipo tibio en los duelos. La rápida reacción de los gallegos tras el gol de Yunus les permitió igualar y evitar un bajón anímico que diera paso a una goleada.

Precisamente por la falta de tensión nació el empate del Arenteiro. Wass estuvo inocente ante Álex Fernández que lo dribló con facilidad y telegrafió su balón al espacio. Joni leyó perfectamente el desmarque, al que no llegaron ni Diakhaby, ni Tárrega. Tampoco Foulquier. Joni se plantó delante de Jaume y batió con suma precisión. El 1-1 era un aviso importante de que había que mancharse para ganar.

Tras el descanso Javier Vidal no tardó en dar entrada a Guillamón y a Soler. El rendimiento en la medular había caído y necesitaba un empujón. La solución fue la de sobrepasar y arrollar. El equipo ganó metros en campo rival, que no sensación de peligro. Los minutos pasaban y la prórroga acechaba. De hecho el equipo no cogió electricidad hasta el tiempo extra. La entrada de Hélder Costa y Jason, pudieron destapar al Arenteiro. Desborde y balones al área. Sin embargo la luz llegó a balón parado. Guillamón emuló a Yunus y de tacón puso el 1-2 en el marcador. Acto seguido Manu Vallejo apuntillaba la rebelión gallega, evitando más tensión con una tanda de penaltis. La dinámica sigue en verde y ahora toca El Derbi.