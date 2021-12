Las instituciones responden a los planes del Valencia para reanudar las obras del nuevo estadio en septiembre de 2022 si se consiguen las licencias. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, tiene claro, como reconoció en una entrevista a Levante TV que «por dinero no se puede decir». «Todos esperamos que ahora sea verdad. Que la dirección del Valencia dé un paso en la construcción del nuevo estadio, del pabellón de Benicalap con el que se comprometió. En definitiva de tapar una imagen que a nadie nos gusta, una imagen de ver un campo a medio hacer cuando entras de la carretera de Ademuz porque no es buena para la ciudad ni para nadie, tampoco para el Valencia.. Siempre en planteamiento positivo: vamos a trabajar, vamos a plantear las cosas, vamos a avanzar en esta dirección y en definitiva trabajar codo con codo entre le Valencia y todas las instituciones», afirmó. Ribó también se refirió a la movilización de 15.000 aficionados contra Peter Lim. «Es mucha gente, es evidente. Un club de fútbol es una Sociedad Anónima, mercantil, pero es mucho más que eso. Detrás de un equipo están sus aficionados, sus peñas, todo un sentimiento que no se puede reducir a yo tengo el dinero y hago lo que quiero», manifestó.

Sandra Gómez también habló sobre Meriton y sus «promesas». «Ojalá sea cierto. Lo que pasa es que me parece una fecha muy optimista teniendo en cuenta que aún no hay aún un proyecto presentado en el Ayuntamiento de Valencia. De todas formas si es cierto bienvenido sea porque están en tiempo de cumplir con el plazo de 90 días que hemos dado para garantizar que realmente se van a reiniciar las obras muy pronto. Es al final lo que queremos. Reitero. Queremos ver a nuestro Valencia jugar en un estadio de Primera y de primer nivel como va a ser ese nuevo estadio». Pilar Bernabé también respondió al anuncio del Valencia. «Nuestra valoración no puede ser otra que efectivamente que las noticias sean los hechos. Llevamos ya muchos años sin hechos y con muchos anuncios y con muchas palabras, yo creo que hasta nosotros mismos nos deberíamos negar a valorar a anuncios y valorar solo hechos». Además, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, confirmó la reunión del club con la Generalitat para presentar el plan de reanudación de las obras del nuevo estadio. «No es cuestión de confiar o no confiar, no obstante hay una reunión en la que se presentará este plan que se ha anunciado».