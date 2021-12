Molt Honorable President Puig: efectivamente el Valencia CF SAD es una entidad privada, de hecho, siempre lo ha sido. Aquellos pioneros que se reunieron en 1919 fundaron lo que en derecho llamamos universitas personarum y coloquialmente club (en nuestro caso de fútbol, a veces).

De esa unión de personas se pasó a la del capital cuando con gobierno socialista a comienzos de los 90 se aprobaron las leyes del Deporte y Sociedades Anónimas Deportivas. Capital social que fue víctima de la guerra por el poder hasta encontrar finalmente en la Fundación VCF lo que para algunos fue refugio y para otros, destierro.

Aquella Fundación politizada, desnaturalizada e instrumentalizada, ante la imposibilidad por ilegal de pagar sus acciones vendió su participación al mejor impostor con la connivencia de un banco para entonces intervenido.

A quien presidiera aquella Fundación VCF se le nombró por el Consell Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, aunque esta vez nadie prestara su pluma para firmar el nombramiento.

No puede el Presidente de todos los valencianos referirse a Meriton Holdings Limited como «la propiedad». No solamente por la ranciedad de la expresión sino porque no es cierta. Legalmente todos los accionistas somos propietarios aunque en realidad el único propietario es el Valencia CF y la afición su patrimonio.

Tampoco es cierto que la política sea ajena al deporte. La prohibición de participaciones significativas en distintas las sociedades anónimas deportivas o el derecho de tanteo y retracto sobre instalaciones deportivas por ayuntamientos y Consell, son solo un ejemplo.

El ataque al derecho a la información que se vivió en la última Junta General, la censura de las protestas en Mestalla o el incumplimiento de la ATE, entre otros, son problemas valencianos y no valencianistas. Libertades y derechos que forman nuestro patrimonio inmaterial del cual Molt Honorable President es custodio.

Estos conflictos son coetáneos a su presidencia, incluso aunque algunos tengan su origen en tiempos pretéritos, lo cual nunca será excusa para no abordarlos. Debatiríamos si por acción o en comisión por omisión la política dejó desarmado al Valencia CF pero no hay duda de que ahora solamente podemos mirar al problema de frente. Nosotros lo hicimos cuando se le afeó la gestión de la pandemia tras recibir la merced desde oriente.

No acudirá con las manos vacías Anil a la Plaza Manises. Lo hará con una ampliación de capital por compensación de créditos ante la imposibilidad económica y legal de reembolsárselo y que remedia la causa de disolución provisionalmente. También con una segunda ampliación a la que Meriton no acudirá y a la que no permitirá que ni accionistas ni terceros acudan a suscribir el excedente, en beneficio de Lim y perjuicio del de siempre.

Acuerdos aprobados por mayoría absoluta de 3 accionistas, muchos si se piensa que el año que viene se necesitarán al menos 5.761 acciones para asistir a la Junta.

Expondrá las bondades del préstamo CVC, hipoteca a cincuenta años para iniciar un proyecto que hasta ahora solamente han destruido. No se trata de un Estadio, éste solo es el símbolo del abandono y desprecio a todo lo demás.

No podemos elegir cuando nos declaran la guerra, solamente asumirlo y actuar en defensa de todos, de nuestra dignidad y esencia, de la universitas valentia de la que es Molt Honorable President.