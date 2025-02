Bordalás: "No podemos tener euforias desmedidas"

Tras la victoria en el Ciutat, el técnico del Valencia CF, José Bordalás, apeló en rueda de prensa a seguir trabajando «con humildad» y remarcó que no se puede «ser un equipo con euforias desmedidas». «Esto es una carrera de fondo. Nunca me he marcado objetivos a corto, ni alargo plazo», remarcó el entrenador sobre un resultado que coloca al Valencia a tan solo dos puntos de los puesto de Liga de Campeones.

En este sentido, Bordalás insistió en ir «paso a paso» porque a «ningún equipo ha conseguido logros importantes sin compromiso y sacrificio».

Respecto al partido, el técnico puso en valor la reacción del equipo después de un inicio de encuentro «en el que se pusieron por delante». «Habíamos hablado durante estos días de la importancia de que no nos contragolpearan, pero incomprensiblemente nos hemos desajustado», resaltó Bordalás ante de apuntar que en el segundo tiempo su equipo salió «decidido a por la victoria» pese a que se ha acabado concediendo un tercer tanto. «Llevamos toda la temporada teniendo que dar la vuelta a resultados adversos y no nos lo podemos permitir», recalcó.

Por otro lado, Bordalás se mostró muy crítico con los gestos que hizo Uros Racic al final del partido y que provocaron momentos de tensión entre los jugadores de ambos equipos. «Lo desapruebo totalmente, hay que ser respetuoso y no hay que hacer ningún gesto que pueda ofender a nadie», afirmó el entrenador que alabó la mejora de Diakhaby porque «ha sabido esperar y está aprovechando de manera sobresaliente su oportunidad». Además, sobre el debutante Rubén Iranzo, Bordalás apuntó que estuvo «francamente bien» en una posición que no es la suya.

Una «ilusión» para Soler

Por otro lado, el centrocampista valencianista Carlos Soler se felicitó porque el triunfo les deja «muy cerca» de la Liga de Campeones y aunque dijo que es un objetivo muy difícil señaló que es «una ilusión» que tienen. «Estamos en la pelea, queríamos encadenar tres partidos seguidos ganados y lo hemos hecho», añadió.