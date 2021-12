El entrenador del Levante, Alessio Lisci, aseguró tras la derrota que «el fútbol está siendo injusto» con su equipo esta campaña pero destacó que su equipo debe «hacer más». «El fútbol está siendo muy injusto, pero hacemos fallos tácticos y errores que nos condenan. Me parece absurdo que el Valencia gane hoy, pero si no corregimos los errores seguiremos marcando tres goles y nos marcarán cuatro», señaló Lisci en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico dijo que analizarán si se debe fichar en invierno pero que su labor es mejorar a los jugadores que tiene. «El tercero que encajamos hoy es un fallo colectivo, no de la defensa. Aquí no estamos para echar culpas, sino para trabajar», apuntó.

Racic «no ha sabido ganar»

Preguntado por una posible segunda amarilla al valencianista Rubén Iranzo dijo que era una acción «de roja directa» y por los gestos de Uros Racic tras el choque se mostró tajante. «Es un niño que no ha sabido ganar, ya está, no hay que darle mas vueltas», sentenció respecto al comportamiento del serbio un entrenado italiano que apuntó a que su conjunto debe seguir peleando y señaló que espera contar con el apoyo de la afición. «Entiendo que estén cabreados pero han visto que el equipo lo ha dado todo. Al final, creo que lo mínimo de hoy era el empate. A nivel de ocasiones no hay comparación, de la roja a Iranzo hoy marcan el 2-4», lamentó.

Lisci felicitó a Marc Pubill por su debut. «Lo he visto muy bien, no tenía ninguna duda que iba a responder. Debe ser un orgullo para la cantera. Esperemos que sea el primero de muchos», concluyó el técnico levantinista.