Optimismo en Anil Murthy y prudencia en la Generalitat sobre el nuevo Mestalla. Son a grosso modo, las conclusiones de la reunión en el Palau que se celebró ayer por espacio de poco más de una hora, (Ximo Puig tenía otra cita a las 19:30) y con el contador para la caducidad de la ATE en marcha desde el pasado 18 de noviembre. Sin ninguna conclusión concreta, las partes han quedado en continuar hablando y configurar una comisión de seguimiento a partir de este mismo jueves. Fuentes de la Generalitat consideran que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Murthy, acompañado por la directora financiera del Valencia Inma Ibáñez y con un dossier bajo el brazo en el que se leía ‘Nou Mestalla’, presentó las garantías del crédito del fondo CVC para retomar las obras, un hito para el que mantiene la fecha de septiembre de 2022. Esta vez no acudió con las manos vacías y desde la Generalitat Valenciana se valoró su tono conciliador.

La Generalitat entiende que el Valencia ha dado un paso adelante y valoran positivamente el proyecto a expensas de que el club demuestre que es fiable y viable a partir del jueves. Según fuentes de la reunión, Anil no aportó datos sobre el proyecto muy diferentes a los que expuso en la Junta. El presidente, eso sí, habló de detalles menos relevantes políticamente como la reducción del aforo, el diseño interior o el terciario.

Lo verdaderamente importante tiene que pasar a partir del jueves. Ximo Puig ha delegado los próximos pasos en las Consellerias de Territorio y Economía. El president no ha hecho declaraciones pero desde la Generalitat se ha confirmado que será este jueves 30 cuando los técnicos del Valencia CF se vean de nuevo con los respectivos consellers, Arcadi España y Rafa Climent. En esta reunión, enfocada a analizar la viabilidad del proyecto, se espera también la presencia de Christian Schneider, director de operaciones e infraestructuras. La Generalitat pedirá al Valencia el jueves un cronograma de las obras con una plazo de las inversiones y una garantía financiera por escrito. El club tendrá que aportar un proyecto urbanístico y económico para comprobar su viabilidad.

Según ha podido saber este periódico, en ningún momento ha estado sobre la mesa cambiar de promotor. Si el Valencia mantiene su tono conciliador, la Generalitat está dispuesta a mantener las facilidades haya ATE o no. Lo haría a través de figuras urbanísticas ‘nuevas’ a las que se podrían acoger. El que será el cuarto diseño para el estadio no está decidido aunque la intención pasa por una sensible reducción del aforo previsto tal y como apuntó Anil en la reunión. Además, el club considera que pueden tener terminado el estadio en dos años.

Aunque hay mucho trabajo por delante, la predisposición es buena. Anil se mostró «optimista» después de la reunión y se reafirmó en su voluntad de empezar las obras en «septiembre». «Ha sido una reunión más que productiva, una reunión seria, ha sido muy positiva, ahora mismo vamos a seguir haciendo reuniones en equipo. Esta fue mi primera reunión con Ximo Puig y ahora vamos a seguir con mis compañeros y sus compañeros. Estoy muy optimista después de esta reunión, es un proyecto que como anuncié en la Junta hace pocos días que va a ir adelante y soy optimista con la nueva hoja de ruta que propuse en la Junta. Es lo que dije en la Junta, esperamos empezar, con las licencias, etcétera, en septiembre».

«Lo importante es la reunión de hoy, la reunión de hoy ha sido muy positiva, soy muy optimista con este proyecto. Es muy importante para la ciudad y el club después de once años parado», aseguraba el presidente a su salida del Palau. Sobre las garantías que ha ofrecido el club se ha limitado a contestar que «Vamos a hablar con expertos y abogados, estamos todos de acuerdo y estamos en el mismo barco para seguir todos adelante». Anil ha asegurado que el proyecto «no solamente es el campo, es toda la inversión de millones y millones de euros que van a entrar en la ciudad con el terciario, estamos hablando de más de 400 ó 500 millones de euros en València. Es algo importante para todos», manifestaba. Murthy se emplazó a la reunión del jueves. «Vamos a seguir trabajando en equipo, conjuntamente, es algo muy positivo para la ciudad y muy importante para el club», finalizó.