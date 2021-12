E l Covid-19 y su variante Ómicron azota al vestuario del Valencia, que ha detectado cuatro casos en el primer equipo. Así lo anunció ayer en un breve comunicado oficial. «En las últimas horas el Valencia ha realizado test antígenos y PCR a los jugadores y el ‘staff’ técnico para la vuelta del equipo al trabajo siguiendo los protocolos sanitarios de LaLiga y del propio club. Las pruebas han detectado cuatro positivos por Covid-19 en la primera plantilla, todos ellos ya han sido aislados y están en proceso de recuperación».

El club no ha dado nombres, bajo la ley de protección de datos, pero es evidente que dos de los positivos son Mouctar Diakhaby y Marcos André. El central y el delantero abandonaron la ciudad deportiva de Paterna antes del comienzo del entrenamiento para aislarse en sus domicilios, tal y como estipula el protocolo de LaLiga. También son positivos otros dos jugadores cuya identidad no ha sido revelada de forma oficial. Cristiano Piccini y Jason Remeseiro son los únicos que no entrenaron a pesar de no tener ningún tipo de lesión. Un quinto futbolista ha tenido que someterse a otra PCR y este jueves por la mañana conocerá el resultado definitivo. De momento son cuatro casos y pueden ser más. Y es que, los jugadores van a someterse a test de antígenos diarios.