El mercado de fichajes del ‘salto de calidad’ está a punto de empezar. Así lo desea José Bordalás y con esa hoja de ruta trabaja de manera conjunta con el club. La intención es reforzar la plantilla dentro de los márgenes económicos con las prioridades de un defensa central y un pivote que ayuden a dotar de solidez a la columna vertebral y encarar la segunda vuelta con más garantías de poder afrontar la exigencia de la competición. El mensaje del entrenador fue muy claro: el Valencia no se puede quedar atrás si quiere ser más competitivo.

Mañana se abre la veda y la secretaría técnica tiene trabajo adelantado a nivel de informes y de ojeo de futbolistas candidatos a llegar a Mestalla. El propio Bordalás destacó en la rueda de prensa previa al partido que ya estaba trabajando con el presidente y la secretaría técnica sobre las principales necesidades del plantel. No mencionó a Peter Lim y la reunión telemática no se ha producido, pero es con la gente que está en el día a día del club con la que se va a trabajar en los refuerzos.

En cuanto a esas necesidades, el entrenador lo tiene claro: son el defensa central y el mediocentro los dos talones de Aquiles del equipo, especialmente por la falta de densidad en la posición. Cualquier baja repercute de manera muy grande en la columna vertebral y ahí es dónde Bordalás quiere aumentar la solidez y dotar de fuerza a una rotación a la que se le han visto carencias en diferentes encuentros.

Ambas parcelas son prioritarias, pero el fichaje del central está primero en la lista de deseos porque a nivel estratégico tiene más valor por la corta nómina del equipo en el eje de la zaga y el hecho de no ‘perder’ a Guillamón en el medio.

Para el centro del campo, no obstante, uno de los jugadores que gusta al técnico es el de Wakaso Mubarak, al que hizo debutar en el Elche con 19 años y sacó todo el potencial. El jugador africano, además, guarda un recuerdo muy grato del técnico, con el que ha intentado reencontrarse en diferentes ocasiones. Para ficharlo, no obstante, ha de haber consenso total entre todas las partes (entrenador-dirección deportiva-Anl Murthy) y recibir el ‘OK’ de Lim, algo que todavía no tienen. Actualmente juega en China y habría que alcanzar un acuerdo con el Shenzhen FC. Las estrecheces económicas que tiene ahora mismo el club impiden poder hacer grandes apuestas a nivel económico, por lo que se peina el mercado buscando mejorar el equipo sin necesidad de hacer un gran desembolso. La opción de incorporar futbolistas cedidos gana enteros por su menor coste y no hipotecar al club con un traspaso.

Dejen salir antes de entrar

Para fichar es imprescindible dar bajas porque el Valencia tiene todas las fichas de la primera plantilla cubiertas y también porque liberar masa salarial puede ayudar a ampliar el margen para incorporaciones y poder optar a ser algo más solvente en el mercado