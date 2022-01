El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, habló en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Cartagena de Copa del Rey de esa eliminatoria, de los errores defensivos del equipo y por supuesto del mercado de fichajes. En una ventana en la que todos los equipos están tratando de reforzar sus plantillas, el conjunto de Mestalla necesita mejorar sí o sí el fondo de armario, el técnico destacó de nuevo posiciones en las que necesitaría refuerzos.

A la pregunta sobre si lo que necesita es un central y un medio, José Bordalás fue claro. «Son posiciones que ya intentamos reforzar en el mercado de verano y no se pudo. Hemos visto llegando al ecuador del campeonato que son posiciones a reforzar sin duda», señaló. En una de esas posiciones, el conjunto valencianista tiene en la lista a Mubarak Wakaso, quien mantiene una buena relación con el cuadro el entrenador valencianista. Así lo ha dejado claro en rueda de prensa.

«Con Wakaso no ha habido absolutamente nada hasta la fecha. Hablé con él hace dos meses como con otros futbolistas que he tenido. Sinceramente a día de hoy estamos valorando otras opciones que el mercado de fichajes nos pueda presentar, pero Wakaso en estos momentos no. También se marcha a la Copa África, es un hándicap... No sabes cuándo va a llegar, ni en qué condiciones», señaló el jefe del banquillo de Mestalla.

Un jugador muy apetecible

En cualquier caso, Bordalás reconoció que tiene una gran relación con el jugador y que le vendría bien a cualquier equipo. «No puedo comentar nada sobre fichajes. Se ha abierto el mercado y tenemos en el punto de mira jugadores que nos pueden ayudar. Han comentado en algún medio que he tenido conversaciones con Wakaso. Hablo con él no de muy seguido pero de vez en cuando. Está en la liga china, he mantenido contacto con él. Los caminos se distanciaron pero seguimos teniendo contacto. A cualquier equipo le puede ayudar muchísimo. Él tiene contrato en China. No sabemos ni tan siquiera su situación contractual. Hay futbolistas que si se dan la oportunidad nos vendría muy bien», explicó el técnico.

No ha hablado con Peter Lim

La reunión prevista para diciembre no terminó produciéndose y Bordalás ha confirmado en rueda de prensa que a pesar de eso está tranquilo. «Mis sensaciones son buenas. Hemos trasladado las necesidades que tiene el equipo para la media temporada. Es una temporada muy exigida y con numerosos problemas y el club entiende que tiene que ser así, por lo que tengo plena confianza. Lo que no quiero es que vengan futbolistas para rellenar y que no den salto de calidad. Con Peter Lim no he hablado. Había previsto un viaje, pero por la pandemia por ahora no como dije hace semanas. No era conveniente», señaló.

Sobre los fichajes del Barça

El técnico del Valencia dejó claro que en el Camp Nou estaban muy lejos de poder luchar con los mejores y, como es lógico, ha acudido al mercado. Primero con el entrenador, luego con Ferran y al caer Morata. Eso sí, Bordalás señaló que eso lo necesitan hacer muchos clubes y algunos tienen más facilidades. «El Barcelona ha fichado a Xavi, ha visto que no le da para estar entre los mejores y tiene que fichar. Milagros en el fútbol se dan muy poquitos», sentenció. «Dónde está el Fair Play. El Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran por 55 y quiere firmar a Morata. Tampoco descartan a Haaland el presidente», explicó el entrenador del Valencia CF, quien tiene claro que su equipo necesita fichajes. En especial, el entrenador dejó claro que las posiciones que hay que retocar son las del centrocampista de corte defensivo o capacitado para tirar una presión alta y de robo y un central, ya que solo tiene a tres.

Dilema de la portería El técnico dejó claro que confía en Jaume

En los dos primeros partidos de Copa del Rey ante el Arenteiro y el Utrillas, Jaume Doménech fue el elegido para la portería por parte de Bordalás. Sobre eso habló el técnico. «No te puedo confirmar. Ya ha jugado en Copa y lo ha hecho francamente bien y es un gran compañero», señaló. Sobre Mamardashvili, y su última renovación, también habló. «Es un chico que llegó en verano y fue una sorpresa. Lo hizo francamente bien, es joven y tiene que trabajar mucho. Tiene un crecimiento importante, trabajando bien con nosotros y no pensamos en la posibilidad de cederlo. Tiene las mismas opciones que sus compañeros y un club como el Valencia debe tener como mínimo tres porteros», señaló. Además, el jefe del banquillo valencianista también dejó claro que va a ser complicado tirar de rotaciones en Cartagonova.