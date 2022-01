Nacho Gil se reencuentra hoy con el Valencia en la Copa del Rey. Nadie como él para hablar del partido de Cartagonova y de su salida de la entidad de Mestalla con Marcelino García Toral en el banquillo. Aunque lleva y llevara siempre al Valencia en el corazón, hoy él y su familia van con el Cartagena.

¿Cómo te va la vida por Cartagena?

Muy bien, ahora ya recuperado de una lesión, el equipo está muy bien este año, tenemos muy buena plantilla y a ver si tenemos un poco de suerte y nos metemos para pelear ahí arriba.

¿Querías al Valencia?

Sí, sí. Me pilló que estaba en el entrenamiento, se había ido ya prácticamente todos del vestuario, quedábamos cuatro o cinco. Cada uno tenía su apuesta, Rubén Castro por ejemplo quería el Betis y al final tocó lo mío porque yo quería que nos tocara el Valencia. ¡Quería al Valencia y en Mestalla! Aunque eso era imposible.

¿Qué significa para ti enfrentarte al Valencia?

Será un partido especial, ya nos enfrentamos en pretemporada dos años seguidos, pero no tiene nada que ver. Son partidos muy engañosos que al final solo valen para coger ritmo.

¿Cómo ves al Valencia de Bordalás? Viene de perder, pero ha recuperado unas señas de identidad perdidas en los dos últimos años.

Yo justamente esos dos años no los viví, me tocó lo bueno, lo malo no lo pude vivir. Viendo al equipo te das cuenta que va mejor la cosa, en liga están ahí otra vez peleando y si tienen esa pizca de suerte se pueden meter en Europa. Y luego está la Copa que ellos siguen vivos cuando hay otros primeras que no han pasado. A ver qué pasa, pero yo creo que Bordalás les ha venido muy bien. Yo creo que es lo que les hacía falta.

¿Qué recuerdos guardas de tu paso por el Valencia?

Tengo buen recuerdo, al final solo pude estar media temporada en el primer equipo, tuve la mala suerte de lesionarme un mes y algo el tobillo, pero guardo buenos recuerdos. Al final me fui en enero más porque yo quería que otra cosa. Marcelino me decía que contaba conmigo, pero que no iba a tener los minutos que deseaba y fue por eso por lo que decido irme.

¿Fue difícil salir del Valencia después de casi toda una vida en el club?

A día de hoy fue una mala decisión mía. Sí porque luego me fue mal en Las Palmas y me condiciona, pero si me pongo en el papel a día de hoy sin saber lo que va a pasar, seguramente tomaría la misma decisión porque yo lo que quería era jugar y tener minutos. Si me hubiera salido bien en Las Palmas seguramente ahora no estaríamos hablando de esto.

¿Mantienes contacto con la gente del vestuario? Los que te quedan son ahora los capitanes del Valencia.

Sí, los que quedan son con los que más confianza tenía. Lato, Gayà, Soler, Jaume... y ya no te creas que quedan muchos más. Con ellos la verdad es que siempre me he llevado muy bien.

Me da que tú eres de los que renovarías a Gayà y Soler ya.

Yo claro, yo los renovaría de por vida, son clave, pero la cosa es si los van a poder renovar. En esto del fútbol nunca se sabe.

Mucha gente de la Academia sube ahora seguramente por las necesidades económicas. En tu etapa no era tan fácil...

En mi época y en la de mi hermano era más complicado dar el salto, porque el club estaba mejor económicamente, había un Valencia más competitivo y era más complicado jugar. En el Valencia que estuve yo (Marcelino) fue el mejor Valencia de mucho tiempo. Era difícil. Ahora me alegro porque la gente de abajo van a tener la oportunidad más rápido. Si yo, Lato o Nacho Vidal tuvimos una oportunidad fue porque en el Mestalla estábamos muy muy bien, hicimos un ‘play-off’ de ascenso, fue un Mestalla de historia y por eso se nos dio la oportunidad.

Vuelvo a la eliminatoria. ¿Con quién van en tu casa?

¡Con el Cartagena!

¿Y qué Cartagena se va a encontrar el Valencia?

Somos un equipo que nos gusta jugar, al míster le gusta tener la pelota, presionar alto, no somos para nada un equipo que le guste esperar y salir a la contra. También yo creo que tenemos jugadores para tener el balón. Está De Blasis, Gallar, Rubén Castro, Okazaki.... Tenemos muy buen equipo y el juego que tenemos es idóneo.

La última, dice el míster que le podéis ganar a cualquiera.

Sí, ese es el mensaje. Él siempre nos lo dice. En la liga hemos demostrado que podemos ganar a cualquier (al líder Almería este fin de semana) y en la Copa si estamos bien y encima jugando en casa nos estamos haciendo muy fuertes... Al Valencia le va a costar. Al Valencia se le va a hacer muy duro el partido y de verdad creo que tenemos posibilidades de pasar la eliminatoria.