La asociación Libertad VCF convocó una rueda de prensa motivada por las ampliaciones de capital que el Valencia CF anunció antes de la pasada Junta General de Accionista y que ratificó en ella. El colectivo estuvo representado por José Pérez y Dionisio Canales, que explicaron el plan que han trazado para que el accionista minoritario e incluso gente que todavía no es accionista pueda acceder a la compra de títulos en la segunda ampliación y denunciaron el oscurantismo con el que ha actuado el club «para evitar que los accionistas minoritarios la suscriban», además de anunciar que van a impugnar la ampliación por compensación de créditos suscrita únicamente por Peter Lim.

La comparecencia estuvo cargada de información. La principal motivación no fue otra que desarrollar la propuesta para que el valencianismo acuda a la ampliación de capital. Desde Libertad explicaron su idea de concurrir de forma agrupada para paliar «algunos efectos negativos» derivados de cómo el Consejo de Administración del club ha planteado esta ampliación. El ratio para comprar acciones es de una por cada 1,41 acciones en poder del accionista, por lo que los tenedores de una sola acción no podían concurrir o los accionistas con once títulos (aquellos que compraron en su día y tienen por ello descuento en el pase) solo podrían comprar siete, pero quedaría un porcentaje del derecho de suscripción (0,63) sin utilizar. La propuesta de Libertad es agrupar ese derecho de suscripción preferente para que el accionista no encuentre tope a la hora de comprar, e incluso dar entrada a que personas que aún no poseen acciones puedan usarlo en lugar de otros accionistas que no quieran comprar.

El proceso de suscripción de acciones planteado por la asociación constará de tres fases. La primera será para captar los fondos de aquellos que desean comprar acciones (del 27 de diciembre al 27 de enero), la segunda es adquirir estas acciones el 1 de febrero y por último tramitar el cambio de titularidad para repartirlas. El reto de la plataforma es «mostrarse como una herramienta útil para el valencianismo» y llegar a 879.440 euros para no ver afectado su porcentaje total de acciones y seguir por el camino de la fiscalización, aunque contemplan ampliar el reto si la campaña es exitosa y obtienen más delegaciones de este derecho de suscripción preferente.

José Pérez señaló que la voluntad del colectivo era haber dado la rueda de prensa antes, pero que desde el Consejo de Administración se puso muchas trabas y demoras a la hora de aclarar diferentes aspectos de la participación en la ampliación. También se denunció el «oscurantismo» con el que se ha tratado el asunto, no dando ningún tipo de publicidad visible a la ampliación de capital «para evitar la participación».

Las conclusiones de Libertad son que Peter Lim no quiere que entren 81 millones de euros a través de una ampliación de capital de aportaciones dinerarias de socios. Algo raro con el club en situación de causa de disolución. Libertad asegura que la segunda ampliación la proponen solamente para cubrirse las espaldas ante una demanda por la primera.