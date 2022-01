El Valencia da por hecha la venta de Daniel Wass al Atlético por una cantidad de 1-2 millones de euros. Eso sí, el club no está dispuesto a dejar salir al futbolista hasta que tenga un recambio atado. Así se lo ha hecho saber al jugador y a la entidad rojiblanca. La operación financiera no se discute. El futbolista acaba contrato y cualquier dinero será bueno antes que dejarlo marchar libre el próximo 30 de junio. El problema es deportivo. La operación solo será rentable si el Valencia ficha un recambio de garantías capaz de aumentar o al menos igualar el nivel competitivo de Wass. Con la dificultad que eso entraña. Wass no solo es el futbolista más utilizado de José Bordalás en lo que va de temporada. El danés es jerarquía, polivalencia y adaptación a un club que conoce perfectamente. Un club, en circunstancias normales, tendría atado ya un recambio porque el jugador quiere salir desde verano y ha rechazado una a una las propuestas de renovación del club. El problema del Valencia es que Meriton no ha encontrado (ni ha tenido la voluntad de buscar a veces) recambios para las ‘grandes’ ventas de los dos últimos años. El club traspasó a Dani Parejo, Francis Coquelin, Geoffrey Kondogbia, Ferran Torres y Rodrigo Moreno y no vino nadie. La única respuesta de la propiedad fue tirar de cantera, repescar cedidos, recolocar jugadores o traer ‘parches’ como Ferro, Christian Oliva o Patrick Cutrone. ¿Pasará lo mismo ahora con Wass? La respuesta, antes del 31 de enero.

Los últimos precedentes con Peter Lim no son optimistas y de ahí la preocupación del valencianismo. Por Parejo no llegó nadie. El Valencia continúa un año y medio después sin un organizador. La solución, primero de Javi Gracia y ahora Bordalás, fue centrar la posición de Carlos Soler. Meriton tampoco acudió al mercado por la salida de Coquelin. Para cubrir su espacio en el equipo se repescó a Uros Racic, cedido la temporada anterior al Famalicao portugués y sin experiencia en primera división. Con Kondogbia fue casi hasta peor. El club intentó resolver la salida del centroafricano y el agujero del doble pivote campeón de Copa con la cesión de Oliva, pero el paso del uruguayo del Cagliari por el Valencia fue testimonial. Ni jugó con Gracia (solo 1 partido titular) ni con Voro (solo 4 minutos). Oliva sigue siendo jugador del Cagliari. Esta temporada solo ha disputado 44 minutos en la Serie A. Ese era el nivel del futbolista. El otro movimiento fue echar mano de Koba Koindredi en dinámica de primer equipo aunque con ficha de filial o en el caso de Bordalás inventarse a Hugo Guillamón de ‘6’. Con Ferran Torres, más de lo mismo en el extremo derecho. El club repescó a Jason Remeseiro (cedido en el Getafe) y empezó a dar protagonismo a Yunus Musah. Tampoco tuvo un sustituto natural Rodrigo la temporada pasada. Ha tenido que pasar un año, ya con Bordalás en en banquillo, para encontrar un jugador ‘parecido’ como Hugo Duro capaz de jugar por fuera o de segunda punta (también lleva el dorsal 19) que sí está rindiendo a un nivel notable. Omar Alderete y Marcos André llegaron en lugar de Eliaquim Mangala y Kevin Gameiro porque los dos franceses acababan contrato. Dimitri Foulquier fue una petición de Bordalás para solucionar sus problemas en los laterales e incluso como central. El club peina en mercado ahora en busca de un recambio para Wass. ¿Lo encontrará? ¿Subirá el nivel de la plantilla o volverá a devaluarse? Peter Lim, como siempre, tiene la última palabra. Bordalás y sus jugadores esperan.