Daniel Wass ha comenzado a forzar su salida al Atlético de Madrid. La agencia de representación del futbolista, Stellar Sports, se presentó ayer en las oficinas del Valencia para intentar desbloquear su fichaje por el club rojiblanco. Los agentes del jugador, Luis Alonso y Santi Serra, mantuvieron una reunión durante una hora con el presidente Anil Murthy y el secretario técnico Miguel Ángel Corona un día después de que el Valencia tomara la decisión de no dejarle salir en enero. La reunión finalizó sin acuerdo. Wass quiere jugar en el Atlético, pero el Valencia no está dispuesto a venderlo por el momento. Eso sí, los agentes del jugador no cierran las puertas a una posible salida antes del próximo 31 de enero cuando finalice el mercado de invierno. Así lo confirmaron los agentes a su salida de la reunión: «No nos han emplazado a nada. Vamos a buscar soluciones entre todos para el chico». El ‘caso Wass’ solo ha hecho que empezar.

El Valencia ha comunicado a los agentes de Wass la negativa del club de aceptar la oferta del Atlético, tal y como acordó con José Bordalás después de escuchar su opinión en la reunión del miércoles. El club ha trasladado al danés su decisión de no dejarle salir en estas condiciones. El Valencia prioriza lo deportivo a lo económico después del escuchar al entrenador y no se plantea vender a Wass por menos de 2 millones de euros. El danés es un jugador importante para Bordalás (el más utilizado de la temporada) y la única opción de venderlo es que Gil Marín aumente considerablemente la oferta (inferior a los 2 millones) o que el Valencia encuentre un recambio de garantías que satisfaga a Bordalás. Un opción muy difícil por las limitaciones económicas del club y las dificultades que plantea el mercado de invierno. La salida de Wass al Atlético se encuentra bloqueada a petición de Bordalás. El futbolista, confinado en su domicilio particular por Covid, tiene un acuerdo con el club colchonero y está dispuesto a presionar. De momento, su primer movimiento ha sido forzar una reunión con el club a los ojos de un Atlético al que le toca mover ficha ahora. Mientras tanto la postura del Valencia es clara: Wass no sale a pesa de la oferta del Atlético y el deseo del jugador de ponerse a las órdenes del Cholo Simeone. La negativa del Valencia a traspasar de momento a Wass al Atlético de ha generado una gran decepción en el jugador danés y en su entorno, muy molestos por la decisión del club de Mestalla de no querer acceder a la salida del futbolista, tal como ha podido recabar este periódico de fuentes directas de la negociación. El acuerdo parecía encarrilado hace cuestión de escasos días, y así se daba a entender incluso desde el propio club valencianista. El nuevo giro, del que hoy los agentes de Wass han sido conocedores en la reunión mantenida con el club, ha enojado al futbolista y a su agencia de representación. Sin embargo, tanto el internacional danés como sus representantes creen que la situación puede cambiar y que el Valencia acabará accediendo a pactar una salida de un jugador que, cabe recordar, acaba contrato en junio y que se marcharía del club con la carta de libertad, sin dejar ningún rédito económico al que ahora todavía se puede aspirar. Queda mercado de invierno por delante y el Atlético esperará con paciencia y no ha descartado de momento la incorporación de Wass. Si bien se considera que todo depende del Valencia a la hora de desbloquear las negociaciones, el danés sigue pensando que acabará vistiéndose de rojiblanco en las próximas semanas.