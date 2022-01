José Bordalás está al límite. El técnico del Valencia está muy decepcionado por la política de fichajes del club. Ayer no pudo esconder su frustración en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. El alicantino, eso sí, no quiso echarle más leña al fuego para provocar un incendio como el de Javi Gracia la temporada pasada. Bordalás prefirió morderse la lengua en medio de la tensión con la propiedad a dos semanas del cierre del mercado, pero su desgaste se notaba en cada gesto y en cada matiz de cada respuesta. No fue a la ‘guerra’ públicamente contra Meriton, pero se le notó hastiado por la diferencia de criterios con el club en materia de fichajes, por el peligro que supone el ‘caso Wass’ en clave deportiva y por la reunión con Peter Lim que nunca llega ni de forma presencial ni telemática. Bordalás reconoció las «discrepancias de opiniones» con la propiedad, dejó claro que él no tiene poder de decisión y en un arranque de fe dio un último margen de confianza al club hasta el 1 de febrero para reforzar la plantilla: «Quedan quince días de mercado y todavía hay posibilidades porque lo necesitamos». No le queda otra.

«Ahora mismo estamos con el plazo abierto para los fichajes, quedan 15 días y confiamos en que van a llegar. Yo traslado unas necesidades y es el club el que toma las decisiones, no puedo decir nada más al respecto. Nos reunimos, saben las necesidades, las posibilidades, al final yo soy el entrenador y tengo que limitarme a trabajar y a entrenar y nada más. Me consta que se está trabajando para ver si finalmente podemos incorporar algún futbolista que nos ayude obviamente. Como saben, ha salido algún futbolista y necesitamos equilibrar la plantilla. Quedan 15 días de mercado y todavía hay posibilidades porque lo necesitamos. No lo digo yo. Lo sabemos todos, el presidente, la dirección deportiva… Confiamos en que puedan llegar».

Bordalás reconoció las «discrepancias» en el tema de fichajes y aseguró que si ha dado su opinión sonbre jugadores (Aridane y Wacaso) fue «por el bien del equipo y del club». «Tenemos reuniones, pero lo que se habla debe quedar ahí, no puedo hacer público el contenido de ninguna reunión. Obviamente puede haber discrepancias de opiniones, de gustos o interpretaciones, pero es algo que pasa en todos los sitios. Yo como técnico busco lo mejor para el Valencia y si demando algo es buscando el bien del equipo y del club. He leído que yo estaba enrocado en Aridane, para nada. Era una posibilidad más, el club valora y decide. Yo no decido. Valora si finalmente es un jugador que pueda ser interesante, no solo por lo económico, que es importante, sino también por otros factores. En ningún momento he dicho que hay que fichar a este jugador sí o sí. Puedo conocer futbolistas, como hice en el mercado de verano, pero nunca he solicitado jugadores top. Hablé de Foulquier porque lo había tenido antes, es un chico que siempre es muy regular. También Hugo Duro que era un descarte del Getafe, Alderete que lo conocía de la Europa League… El club sabe que yo no soy una persona muy exigente», El técnico añadió que a la hora de fichar el club tiene valora cosas «a nivel económico y otras que obviamente se me escapan». «Yo traslado las necesidades y los puestos que hay que reforzar, a partir de ahí el presidente toma las decisiones, también imagino que tiene que valorar muchas cosas, no solo a nivel económico, sino otras cosas, que obviamente se me escapan».

Por último, no escondió la preocupación que le provoca que otros clubes de LaLiga como el Barça, el Sevilla o la Real se estén reforzando. «Quizá otros clubes han fichado antes. Es verdad que a mí como entrenador me hubiera gustado disponer de futbolistas lo antes posible cuando se abrió el mercado, pero no ha podido ser, pero todavía confiamos en que quedan quince días. Si vemos el mercado todos los clubes, no solo los grandes, también el Alavés, el Getafe... Muchos clubes están incorporando porque LaLiga es súper competitiva y nadie quiere quedarse atrás», dijo.