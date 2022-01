La Copa del Rey ha servido de ‘ayuda’ en muchos capítulos de la historia valencianista. La última vez fue en 2019, cuando la primera vuelta no estaba yendo según lo esperado y esos partidos activaron la mejor versión del equipo comandado por Marcelino García Toral. No fue ni la primera ni la última vez. En 2008 no dio para mejorar en LaLiga pero se conquistó el título copero para terminar el año con un título en el bolsillo. En esta ocasión el calendario ha sido cómodo, pero el Valencia CF de Bordalás no ha fallado y eso hay que destacarlo. Se ganó al Utrillas, Arenteiro y Cartagena. Ahora se vuelve a ‘bajar’ un escalón después de haber ganado en Cartagonova. Pero el equipo de Palma de Mallorca ya ha demostrado ser peligroso ante varios Primera: Getafe y Celta de Vigo y alo han sufrido esta temporada. La plantilla valencianista no quiere ser la tercera víctima del «matagigantes».

Sin Maxi Gómez, ni Paulista, tampoco Thierry Rendall, Hélder Costa y Cheryshev Wass y Carlos Soler, el Valencia CF viaja para disputar los octavos de final contra el Atlético Baleares con un equipo con suficientes garantías para poder competir. Quien sí estará como estaba previsto es Foulquier. El jugador del conjunto valencianista será uno de los nombres propios en el once del técnico. En la portería todo queda claro. Jaume Doménech es el hombre de confianza para Bordalás en esta Copa del Rey. Ayer entrenó de manera normal y Cillessen estará en el banquillo. Por otra parte, en la defensa Diakhaby y Alderete están disponibles y Foulquier aparece en derecha. En el costado izquierdo puede estar Gayà o la apuesta por Jesús Vázquez, quien cuenta para el técnico alicantino. Por delante en el centro del campo el técnico tiene disponibles a Hugo Guillamón, Racic y Koba Koindredi más un ataque con nombres como Hugo Duro, Marcos André, Guedes, Javi Guerra y Diego López. Con esos futbolistas, el Valencia CF tiene recursos de sobre para poder saltar al campo y meterse entre los mejores ocho de la Copa del Rey. El Atlético Baleares por su parte ha dejado claro desde que salió el sorteo que se ve con opciones de poder dejar fuera al Valencia CF. Su técnico, Xavi Calm, explicó en la rueda de prensa del viernes que ya lo han hecho con el Celta y el Getafe y por qué no hacerlo también con el cuadro de Mestalla. En definitiva, el cuadro de Palma tiene claro que cada minuto que pase tendrá más opciones de estar en cuartos.