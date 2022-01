Las sensaciones de José Bordalás con su equipo no fueron positivas. El entrenador, muy escueto en sus respuestas ayer, no quiso valorar un partido «que no le gustó» y centró su comparecencia en el resultado, lo más importante, ya que el equipo avanza otra ronda más en Copa. «No voy a hacer una valoración. No me ha gustado el partido. Me quedo con el resultado y con el pase a cuartos. Lo demás lo olvidamos». El técnico del Valencia sí analizó la dificultad que entrañaba la eliminatoria ante un Atlético Baleares que se había ‘cargado’ a dos Primera siempre. «Era un partido siempre complicado con un rival que venía de eliminar a dos Primera División y con el ambiente apoyando y metiendo presión, lógico. Nos hemos puesto por delante muy pronto»Respecto a las ausencias, Bordalás explicó la ausencia de Thierry, aunque sin hablar de lesión: «No estaba en condiciones para afrontar este partido. Solo eso» En ese mismo sentido también aclaró el cambio de Gayà, motivado por el regreso de Lato y no por unas molestias del capitán del Valencia: «Lato sale de una lesión y teníamos que darle minutos. Lo necesita. Afortunadamente no tenía nada Gayà»Por último el técnico alicantino aseguró que espera contar con Wass pronto tras superar el Covid-19: «Hoy (domingo) ha entrenado con un técnico del equipo y que esté lo antes posible», sentenció el alicantino.