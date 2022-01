Este martes ha sido un día clave para el futuro del Valencia CF: Anil Murthy se ha reunido con Joan Ribó para darle a conocer los detalles del proyecto para comenzar las obras del Nou Mestalla trece años después.

Después de una hora y media aproximada de reunión, el presidente del Valencia CF y Joan Ribó comparecieron ante los medios de comunicación, para explicar las claves del encuentro.

"Hemos presentado el proyecto que queremos presentar lo antes posible. Hay muy buenas sintonías con Joan Ribó", aseguró Anil Murthy. "Ahora es pasar a escrito formalmente el proyecto, pero esto no es nuevo. Llevamos ya trabajando tres años con la documentación".

"Todos acabamos el proyecto ya y las obras comenzarán lo más pronto posible", añadió. "Nadie habla de estadio 'low cost', será un estadio diferente y atractivo", añadió el dirigente valencianista.

También fueron positivas las conclusiones del alcalde, Joan Ribó. "El proyecto a mí me parece interesante y yo destacaría dos elementos: En primer lugar, presenta un segundo anillo que se quiere plantear como una zona no para sentarse, sino de ocio con restaurantes y abierta de forma permanente. Y también, en segundo lugar, tendrá un aforo ampliable. Se plantea un aforo comparable al de Mestalla pero ampliable hasta 62.000/63.000 espectadores."

Críticas y advertencias a Meriton

Con motivo del encuentro, el lunes se sucedieron diferentes críticas y advertencias a Meriton. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ya se reunió con su homólogo en el equipo blanquinegro el 28 de diciembre, se mostró contundente con respecto a la postura de la institución con el Valencia CF, la ATE y las obras del Nou Mestalla: «No vamos a permitir más chuleos», afirmó en unas declaraciones en referencia a los episodios vividos en el pasado.

Aunque el club se mostró optimista tras la reunión de hace tras semanas, la Generalitat Valenciana es mucho más prudente y así lo demostró Puig. «Si el estadio no se termina ahora es porque no se quiere, porque recursos hay», concluyó el presidente del Consell.

En aquel encuentro el club explicó a las instituciones su idea inicial y el proyecto para finalizar la construcción del nuevo estadio con los 80 millones de CVC y, además de Anil Murthy, también estuvo presente la directora financiera del Valencia CF, Inmaculada Ibáñez.

Sandra Gómez, exigente

No solo Ximo Puig lanzó su advertencia de cara a la reunión de este mediodía. Sandra Gómez, compañera de partido del presidente autonómico y vicealcaldesa de València, también adelantó sus exigencias en la tarde de ayer a través de su cuenta de Twitter. La socialista ya insistió en el pasado en que Meriton trasladó muchas palabras y pocos hechos y no contemplaba un Nou Mestalla de 43.000 espectadores.

Además, recalcó que el club no puede gozar de las ventajas si no se cumple con lo que se pactó. «El nuevo estadio no puede ser menor que el actual Mestalla. Si la propiedad quiere mantener las ventajas urbanísticas tendrá que cumplir al máximo con lo acordado y eso pasa por no hacer un estadio low cost», escribió la vicealcaldesa en la red social.

La advertencia se debe al considerable descenso de aforo con respecto a los 70.000 espectadores que en un principio iban a caber en el estadio. Cabe recordar, además, que ya han pasado dos de los tres meses que tenía el club para presentar una propuesta creíble y financieramente garantizada para mantener las condiciones urbanísticas.

La primera reunión entre Anil Murthy y Ribó desde 2020 está marcada por las declaraciones de este pasado lunes y por el clima turbulento que han creado las dudas que viene generando Meriton a las instituciones.