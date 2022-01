Diecinueve de enero. Doce días para que el mercado de invierno baje el telón y Bordalás no dispone de ninguna cara nueva entrenando a sus órdenes en Paterna. Y no será por falta de nombres. Sin embargo, el club ha sido hasta ahora incapaz de reforzar la plantilla para tratar de cumplir los objetivos en la segunda parte de la temporada.

La actualidad manda y en las últimas ruedas de prensa se estaba notando. Mercado y más mercado. Dejando claramemte el apartado deportivo en un segundo plano. Sin embargo, hoy Bordalás, en la comparecencia de prensa previa al partido contra el Sevilla ha salido al paso y ha pedido aparcar, por lo menos de momento, el capítulo del mercado. «Si me permitís vamos a hablar del partido de mañana. Es muy importante. Prefiero aparcar ahora el tema de fichajes», reclamó Bordalás, además, con un tono más ‘apagado’ del habitual.

El míster solo quiso hablar del partido y esquivó cada pregunta relacionada con el mercado. Claramente un cambio de rumbo en el discurso en un momento crítico para el club en lo que a fichajes se refiere. A pesar de un supuesto enfado y una supuesta pérdida de confianza en Meriton por la que fue preguntado Bordalás, el técnico fue tajante, aunque de nuevo desviando el foco de la pregunta. «Yo estoy feliz, contento. Estoy bien. Estoy entrenando al Valencia CF y trabajando en lo que me gusta. No voy a hablar de ese tema (pérdida de confianza en Meriton) puesto que mañana tenemos un partido muy importante».

José Bordalás se excusó en cierta medida y habló de la dificultad que trae consigo esta semana, atípica y con mucho partidos en pocos días. Aunque concluyó comentando que en no mucho tiempo el tema fichajes dejará de ser un ‘tema tabú’ en las ruedas de prensa de Paterna o Mestalla. «Esta semana es atípica porque hay muchos partidos en pocos días. Pueden estar tranquilos porque dentro de poco podrán preguntarme por lo que ustedes quieran», sentenció el alicantino.

Daniel Wass sigue centrando el foco de la actualidad valencianista. El danés volvió a entrenar al margen debido a que no está al cien por cien. «Él lo ha pasado algo peor (el Covid). Está con mucha tos, pero ha entrenado estos dos días», afirmó el míster sobre su estado de salud. En cuanto a la posibilidad de que Wass abandone el club, Bordalás prefiere no pensar en eso. «Es jugador del Valencia CF y ahora mismo no pienso en otra posibilidad. No pienso en que si el Atlético sube la puja pueda salir. Yo soy el capitán del barco y no me puedo permitir desviar mi atención». El técnico no lo descartó para recibir al Sevilla pero parece muy complicada su presencia. «veremos cómo se encuentra. No ha entrenado con el grupo ningún día. Mañana a ver cómo está», sentenció. Los plazos de la recuperación de Carlos Soler cuando se lesionó ante el Cartagena hacían presagiar un retorno en dos semanas. Efectivamente el futbolista ya se encuentra en la recta final de su recuperación, aunque estos últimos entrenamientos antes del partido no han sacado del todo de dudas a Bordalás sobre si es la mejor opción que Soler vuelva ya. «Ha estado con el readaptador. Tiene buenas sensaciones. Ayer ya hizo parte del entrenamiento con el grupo, hoy ya prácticamente todo», explicó el entrenador. Sin embargo, no quiso lanzar las camapanas al vuelo y concluyó con un mensaje conservador. «Decidiremos mañana. No arriesgaremos en exceso porque no podemos permitirnos riesgos».