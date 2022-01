Unai Núñez ha sido el último nombre propio puesto sobre la mesa del Valencia El defensa del Athletic de Bilbao, considera por Marcelino García Toral como el cuarto central del equipo, podría salir de San Mamés en el mercado de enero pero su llegada a Mestalla no parece nada fácil. Es más, en las últimas horas se han analizado más propuestas para la zaga.

Pese a ser un central que cuenta con el visto bueno de José Bordalás y que entra dentro de los parámetros de la propiedad, todo está en manos del Athletic tal y como desveló La Grada. Marcelino ya le ha notificado a Unai Núñez que es el cuarto central y que si llega una oferta buena no pondría impedimentos para formalizar su salida.

Ahora bien, el Benfica ha hecho una contundente oferta por el traspaso del futbolista y el Athletic la ha rechazado. O lo que es lo mismo, Marcelino le abre la puerta, en el Valencia CF hay consenso pero el Athletic no está por la labor de facilitar su salida.

Unai Nuñez ve bien la opción del Valencia CF. El defensa, de 24 años y con un valor de mercado de 12 millones, ve bien la opción del Valencia CF. Ahora bien, la operación no parece nada sencilla. Si Unai Núñez recala en Mestalla sería con una simple cesión y el Athletic busca traspaso y no a cualquier precio. Y la prueba es el rechazo al Benfica. Y la de Portugal no ha sido la única oferta que ha llegado a San Mamés por el de Portugalete. Un club de la parte baja de la tabla de la Ligue 1 y otro de la Serie A han sondeado también su incorporación. Bordalás no quiso hablar de fichajes en rueda de prensa de nuevo. «Mi opinión no ha cambiado a la que dije en ese momento. No soy una persona que cambie de opinión». Aprovechó que no conocía el apodo de un canterano ‘Yellu’ para bromear: «A ver si me han traído un jugador y no me he enterado».