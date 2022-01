El central suizo del Basilea Eray Cömert, que coincidió con Alderete en el cuadro helvético, es el elegido por parte del Valencia CF para reforzar la parcela defensiva en este mercado. Eso sí, falta lo más importante y no es poco: el «ok» de Peter Lim. Como siempre, el propietario dictará sentencia y en estos momentos, a día 22, todavía no lo ha hecho con ninguna operación.

Eray Cömert, nombre desvelado por Deportes Cope Valencia, y al que hacía referencia Superdeporte el pasado día 20, es el jugador que ha generado ese consenso pero cuya operación aún no ha tenido ese «ok» del propietario. Bordalás incluso había dado luz verde a la llegada del suizo hace unos días pero sigue sin tenerlo entrenando en Paterna. En ese sentido, el jugador del Basilea, que se ha perdido los últimos ocho partidos del equipo en liga y no juega en esa competición desde el pasado 17 de octubre, es el futbolista que encaja y que puede llegar a Mestalla.

Este mismo viernes saltaba el nombre de Unai Núñez, pero como también informaba Super «no parecía nada fácil» que se cerrara esa operación porque no era el primero en esa carrera por convertirse en el central del Valencia. No porque no gustara, sino por la dificultad de acometer esa operación. El jugador quiere recalar en Mestalla y Marcelino ve con buenos ojos su salida, pero el Athletic no le deja salir por el momento y no parece que eso vaya a cambiar, sobre todo con dirección a Mestalla. Alderete además conoce muy bien a Cömert, con el que jugó de manera habitual en la 2019/20.