Carlos Soler lamentó este lunes la pérdida de su abuelo. "Tan generoso, amable y bondadoso con todo el mundo. Hoy puedo decir que soy la persona que soy gracias a todo lo que me has dado y me has enseñado durante estos años. Estoy tremendamente orgulloso de ti, al igual que sé que tú lo has estado y estarás siempre de mí. Te queremos con toda nuestra alma. Vamos a extrañarte mucho, yayo", escribió el joven valencianista.