El Valencia continúa trabajando en cerrar un futbolista de banda pero no es nada sencillo. La realidad es que el mercado de fichajes está en un punto complicado en lo económico y las opciones se van cayendo poco a poco. No del todo porque el día 31 todo puede dar un giro con clubes queriendo sacar a futbolistas y el Valencia a la espera de operaciones en calidad de cedido. En cualquier caso dos nombres que están encima de la mesa son Bryan Gil y Samu Castillejo pero no son los únicos. El club de Mestalla ha rastreado el mercado y se encuentra con muchas dificultades para cerrar operaciones, pero la realidad es que hasta el momento, ese jugador centrocampista defensivo no ha llegado y otra de las peticiones -un banda- tampoco.

En el Getafe, uno de los puntos fuertes de Bordalás era cerrar el medio, obligar al rival a llevar el balón a la banda y ahí acosar al rival para robar e iniciar ataque. No es una cuestión de números de hecho. Uno de los nombres propios de ese Getafe era Cucurella. Por eso mismo insiste con Bryan Gil, siendo jugadores completamente distintos. El exEibar con Mendilibar era un futbolista de sacrificio y capacidad de presionar para obligar a desplazamiento en largo. Es decir, es un jugador ofensivo pero que sabe trabajar para el colectivo. Por otra parte, el Valencia también tiene trabajada la opción Castillejo, un ofrecimiento más ‘económico’ y en un mal momento con ganas de reivindicarse.