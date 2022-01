La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin y el Valencia CF tiene todavía mucho trabajo por hacer en este mercado de fichajes invernal. Tras cerrar los primeros refuerzos; uno a modo de compra y otro de préstamo para reforzar el centro de la defensa y la medular; el siguiente objetivo es el de incorporar a un jugador puro de banda. Las salidas de Álex Blanco rumbo a Italia y Jason rumbo a Mendizorroza dejan a Bordalás con dos extremos en la plantilla únicamente: Denis Cheryshev y Hélder Costa. La demarcación está despoblada y el club, con varias operaciones abiertas, trabaja a estas horas para firmar a un extremo.

Bryan Gil y Samu Castillejo son los nombres propios. José Bordalás, Miguel Ángel Corona y la directiva al completo trabajan de la mano a contrarreloj para que uno de los dos vista la camiseta del Valencia CF hasta el mes de junio. El favorito es Bryan Gil. El actual jugador del Tottenham Hotspurs se ha hecho con el consenso de todas las partes del club -todo un logro teniendo en cuenta los precedentes-. El catalán no está gozando de los minutos esperados desde su llegada a Londres y su llegada solo se contempla como una cesión hasta el final de la presente temporada. A pesar de remar en la misma dirección, la operación con Bryan Gil se antoja muy complicada. Por todos es sabido el poder negociador del Tottenham, que trata por todos los medios de que la operación sea muy beneficiosa para sus intereses. El Valencia, por su parte, acepta traer al jugador cedido, pero ni mucho menos pagando la totalidad de su ficha, sino una parte proporcional a los meses restantes de la temporada (2 millones de euros).

El fichaje de Adama Traoré por el Barça ha complicado aún más la negociación. El Tottenham quería a Adama a toda costa y las ‘calabazas’ del catalán cierran la puerta de salida a cualquier jugador, y más aún a los extremos como Bryan Gil.

Ante la dificultad de la operación, es Samu Castillejo quien entra en escena. La llegada del jugador del Milan a Mestalla no supondría tanto esfuerzo negociador y económico. El ex del Villarreal solo ha disputado 122 minutos esta temporada y también se trataría de una cesión hasta junio. El problema en este caso radica en el consenso. Bordalás no está convencido con Samu Castillejo y le seduce mucho más la opción de Bryan Gil.

Malsa, sin punto de encuentro

El fichaje de un centrocampista defensivo lleva siendo prioridad absoluta desde el primer día que Bordalás aterrizó en València. El club trabaja con dos opciones: la del guineano de la Roma Amadou Diawara; y el francés Mickael Malsa. El jugador del Levante es quizá la opción B para la directiva pero la opción A para Bordalás. Su experiencia en la Primera División española desde que recaló en las filas del Levante UD procedente del Mirandés es el condicionante clave que le convierte en el preferido del preparador alicantino. Son solo dos años, pero son suficientes para convencer al entrenador. De hecho, Malsa fue una petición suya. El problema en esta operación radica en la diferencia de intereses entre los dos clubes vecinos. El Valencia, debido a su delicada situación financiera a pesar de la venta de Wass al Atlético de Madrid, solo valora una cesión. Por su parte, el cuadro granota está dispuesto a dejar salir a Malsa, pero no valora solo un préstamo y quiere incluir una opción de compra obligatoria.

De hecho, mientras el Valencia duda si lanzar su ofensiva final por Malsa, el Levante negocia a estas horas paralelamente con un club fuera de Europa para buscarle una salida. Se trata de una cesión con opción de compra obligatoria que el cuadro granota está tratando de cerrar en una cifra cercana a los tres millones.

El nombre de Diawara lleva formando parte de la mesa de debate de Paterna desde principios de enero. Es una de las principales opciones de la directiva -sino la principal- para reforzar esa demarcación tan necesitada. Además, la predisposición del futbolista de 24 años, preparado y con mucho interés de jugar estos meses en Mestalla, pero Bordalás no está convencido.