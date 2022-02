El entrenador del Valencia, José Bordalás, analizó este martes los movimientos del club en el recientemente finalizado mercado invernal y aunque se negó a poner un “adjetivo” global a las operaciones, lamentó que no se haya fichado a un mediocentro pese a haberlo señalado como “prioridad” y también la marcha de un “titular indiscutible” como Daniel Wass.

“Son los fichajes que ha hecho el club y con ellos tenemos que afrontar la segunda vuelta y la Copa. Son las incorporaciones que han llegado me hubiera gustado un mediocentro, era prioridad y no ha podido ser”, señaló en una rueda de prensa.

“Era un prioridad y no ha llegado. Si no ha llegado es porque el club no habrá podido o no se han encontrado los jugadores de “nivel Valencia’”, añadió Bordalás que dijo desconocer los motivos reales pero deslizó que entiende que serán “económicos”.

“Hay jugadores que coinciden con el perfil que habíamos pedido pero la posición de mediocentro no se ha cubierto. No es responsabilizar a nadie, no sé los motivos”, insistió.

Preguntado por si la plantilla ha subido o ha bajado de nivel señaló que se verá “en el día a día” pero recordó que han llegado tres jugadores y han salido seis “y uno era titular indiscutible”.

Respecto a las incorporaciones, Bordalás ha dicho que aunque a alguno le pueden faltar experiencia cree que les ayudarán. “Vamos a ver si se adaptan y nos pueden ayudar. Tienen juventud, ilusión y creo que un gran compromiso”, afirmó.

Bordalás confirmó que él mismo habló con Bryan Gil este verano para que viniera y que lo ha vuelto a hacer de cara a este mercado de invierno.

“Estuve hablando cuando estaba en los Juegos Olímpico y hablé hace poco con él. Le he inspirado confianza igual que él a mí. Entre todos le hemos convencido para que venga”, apuntó.

De Ilaix Moriba recordó que el impacto de su aparición la pasada campaña con el Barcelona pero también que no ha tenido protagonismo en el Leipzig en el arranque de campaña.

“Hablamos que nos podía ayudar. Vemos a Ilaix como un 8 o un 10, la de mediocentro no es su posición natural. Siempre pensamos en él sin la salida de Wass y ha salido y no hemos cubierto esa posición”, recordó.

Finalmente, destacó de la llegada de Eray Cömert que necesitaban un central ante los problemas físicos de Gabriel Paulista y dijo que cree que les ayudará pero también remarcó que puede ser el jugador al que más le cueste adaptarse por venir de una liga menor como la suiza.

“Tenemos la media de jugadores más baja del campeonato de edad, los futbolistas deben madurar y manejar los tiempos, eso te lo da la experiencia pero no nos podemos seguir lamentando de la falta de oficio. La plantilla es la que tenemos, para mí es la mejor y me voy a volcar”, aseguró.