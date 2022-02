El Valencia cerró el mercado de invierno con el fichaje de Bryan Gil, pero sin el mediocentro defensivo que tanto necesitaba el equipo y que pedía a gritos José Bordalás desde el verano. El club intentó hasta última hora de la noche cerrar la incorporación de un ‘6’ que devolviera el equilibrio al centro del campo, pero fue imposible por la falta de capacidad económica y por el poco margen que concedía el ‘Fair Play Financiero’. Ninguna de las operaciones que llegaron abiertas al último día de mercado fructificaron. Ni fue posible la llegada de Amadou Diawara ni Mickaël Malsa. El guineano se quedó en la Roma a pesar de ser uno de los descartes de José Mourinho y el francés no salió del Levante a pesar de los intentos a la desesperada del Valencia con Manu Vallejo de por medio. Bordalás tendrá que acabar la temporada sin ‘6’.

El problema del mediocentro es todavía mayor por el agujero que ha dejado Daniel Wass. El Valencia ha perdido jerarquía y experiencia con la venta del danés al Atlético de Madrid por 2,7 millones de euros más variables. La apuesta del club ha sido Ilaix Moriba. El centrocampista del RB Leipzig, cedido hasta el 30 de junio sin opción de compra, está obligado a dar un paso adelante y transformar su proyección en rendimiento inmediato. El equipo lo va a necesitar.

Bordalás tendrá que tirar hasta final de temporada con lo que tiene. El suizo Eray Cömert reforzará el centro de la defensa. No es el prototipo de central que quería el entrenador con experiencia en LaLiga española, pero está llamado a jugar por la lesión sin fecha de vuelta de Gabriel Paulista. El ex del Basilea, de 23 años, es el único trapaso. Firmó hasta junio del 2026. El salto de calidad en ataque lo dará Bryan Gil. El extremo izquierdo del Tottenham, que jugará cedido en el Valencia hasta final de temporada sin opción de compra, llega a petición de Bordalás (ya lo quiso en verano) y con la responsabilidad de ser un elemento diferencial en fase ofensiva. El técnico habló por teléfono con Bryan Gil para convencerle del proyecto y asegurarle el protagonismo que no ha tenido en la Premier League. Esa confianza de Bordalás con el jugador ha sido clave para que el director deportivo del Tottenham Fabio Paratici diera el OK a la operación. También han sumado los buenos informes de los capitanes Carlos Soler y José Luis Gayà y su socio sub-21 Hugo Guillamón.

Más allá de Wass, las bajas de Manu Vallejo (Alavés), Piccini (Estrella Roja), Álex Blanco (Como 1907), Jason (Alavés) y Cristian (Alcorcón) no han restado potencial al equipo. El club hizo ficha de primer equipo a Koba koindredi en un movimiento ya previsto, independientemente del ‘6’, para liberar una ficha para el Mestalla.