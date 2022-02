José Bordalás mostró su decepción por el mercado de invierno y escenificó la división que existe con el club. Su balance es negativo. El técnico del Valencia, lejos de esconder su cabreo, criticó la gestión del club en materia de fichajes y disparó con bala desde su primera respuesta. «Son los fichajes que ha hecho el club y con ellos son los que tenemos que afrontar esta segunda vuelta». El alicantino recordó que el mediocentro no ha llegado a pesar de ser prioridad, lamentó la venta de Daniel Wass y explicó que Ilaix Moriba era una opción de la que habló como ‘8’ o ‘10’ «sin la salida de Wass».

«Son las incorporaciones que han llegado, es verdad que me hubiera gustado porque así lo trasladé, que llegara un mediocentro y no ha podido ser, se ha trabajado y me consta para que llegase, pero finalmente no ha podido ser. Era una prioridad siempre que no saliese Wass, que también ha sido un contratiempo importante porque es un titular. Hablamos de Ilaix siempre que no saliese Daniel Wass», explicaba.

«El mediocentro era una prioridad, pero finalmente no ha llegado. Hablábamos de Ilaix como un ‘8’ o un ‘10’, es un futbolista que no es su posición natural la de mediocentro, un futbolista del que hablamos siempre sin la salida de Wass. Ha salido Wass y no hemos cubierto esa posición. Yo soy el entrenador del Valencia CF y voy a intentar que el equipo dé el máximo rendimiento y sumar el mayor número de puntos. Estos chicos que han llegado (Eray Cömert, Ilaix y Bryan Gil) aún faltándoles experiencia nos van a ayudar aún faltándole, vienen con ilusión, energía y seguro que nos van a ayudar».

Bordalás dejó claro el problema que tiene el equipo en el centro del campo sin el fichaje del 6. «La posición de mediocentro no se ha cubierto, no voy a responsabilizar a nadie puesto que no sé los motivos, no es mi labor ni los puedo controlar». Preguntado por si tiene mejor o peor plantilla que hace un mes aseguró: «Lo veremos en el día a día, pero salieron seis jugadores y llegaron tres. Sí que es verdad que uno era titular, los otros no tenían ese protagonismo. Vamos a ver si se adaptan estos chicos y nos pueden ayudar».

¿Ha habido consenso? «Dentro de un consenso yo trasladé las necesidades que como técnico consideraba, pero si no han llegado los futbolistas o esos puestos como un mediocentro es porque el club no habrá podido o no se habrá encontrado ese jugador o esos dos jugadores de nivel Valencia para reforzarnos», explicaba.

Por último, no utilizó el oficio como excusa, pero dejó constancia de la juventud de la plantilla. «En cuanto al oficio, tenemos la media más joven del campeonato y es evidente, no porque lo diga yo. Está ahí. El jugador tiene que madurar, saber manejar los tiempos del partido que eso te lo da la experiencia, pero no podemos lamentarnos por esa falta de oficio».