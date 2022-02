No era la primera vez que Cala y Diakhaby se veían las caras tras el incidente de la temporada pasada. Ese en el que no había micrófonos para averiguar qué le dijo el central del Cádiz al francés y que todavía resuena en el ambiente. ‘Diakha’ recibía por primera vez eso sí a su rival en casa. Con su gente. Con su público. La reacción fue al de pitar al jugador del Cádiz y dejar claro que el francés contaba con el apoyo de los suyos. Cada pito era una forma de arropar al jugador del Valencia CF, que además tuvo un gran ‘detalle’ con Cala.

El ‘16’ vio la roja tras una doble amarilla producto de la frustración. Primero tuvo la oportunidad de sonreír con el penalti provocado por Cömert pero no le duró mucho. El jugador del Cádiz tuvo dos entradas fuera de lugar, sobre todo la segunda, y desde el suelo vio cómo Alberola Rojas levantaba la mano para mostrarle la segunda amarilla y la roja. En ese momento, Diakhaby, educado y elegante, acompañó a Cala hasta la salida pero el central del cuadro andaluz no entendió ese ‘talante’ y se encaró con el francés, que no entendía nada. Ahí fueron a defenderle algunos jugadores, entre ellos Carlos Soler y José Luis Gayà, quienes como Diakhaby se apresuraron en decirle, educadamente, que por ahí se salía del campo. Al final Cala tuvo que ver cómo su equipo salía eliminado y el Valencia pisa las semis.