Bryan Gil ha caído de pie en el Valencia. El joven extremo izquierdo de 20 años gusta al vestuario, convence a José Bordalás y vuelve loco al valencianismo. El gaditano tiene el respeto de unos jugadores que lo han recibido con los brazos abiertos, la confianza de un técnico que empezó a ‘ficharlo’ en verano cuando estaba en los JJOO y el cariño de una afición que ha empezado a idolatrarlo desde el primer día. El de Barbate lo jugó todo. 97 minutos en su debut. Se llevó el abrazo de los capitanes, las patadas del Cádiz y los aplausos de la gente. Hubo flechazo. Amor a primera vista. El «canijo» ha enamorado a Mestalla.

Así es como le conocen todavía en Barbate. Su pueblo (nació en l’Hospitalet por motivos laborales de sus padres) vibró con el debut de su hijo pródigo. Levante-EMV se puso en contacto con dos de las personas que mejor lo conocen: el presidente del Barbate CF Diego Pérez y su primer entrenador y padre futbolístico Manuel Quintero. Ambos vieron por televisión el partido y coinciden: creen que el «canijo» ha acertado eligiendo el Valencia. «Lo vi muy suelto en su debut con el Valencia. Parecía que llevaba mucho tiempo jugando y eso es muy bueno. Me recordó al Bryan de hace tiempo y eso es lo mejor que le puede pasar. Si se va a encontrando bien es un jugador que va a ir a más», asegura Quintero. Aún va más allá Diego. Si fuera por él, estaría un año más en el Valencia más allá de la cesión hasta junio. «La gente se volvió loca el miércoles. Es una alegría volver a ver a Bryan disfrutar del fútbol. Hizo un partido sobresaliente, no es que se esté adaptando rápido, es que ya se ha adaptado. Estoy convencido de que va a aprovechar su oportunidad. Y te digo, una cosa, ojalá se quede allí un año más. El Valencia está en horas bajas, pero sigue siendo un club de categoría, con gente muy joven como él, conoce a Gayà y Carlos Soler que tienen peso en el club y encima hay un entrenador que si un jugador se duerme no sale a jugar. Bordalás es sacrificio y entrega y Bryan es eso también».

«Jugó igual que con 4 años»

Bryan se soltó contra el Cádiz en su primer partido con el Valencia y quienes le conocen saben que esa es la mejor noticia. «Bryan Gil jugó al fútbol igual que jugaba con 4 años. Con cuatro años ya corría por la banda con su melena al viento», recordaba su primer técnico. Los inicios de Bryan no fueron fáciles. «Viene de una familia muy humilde, su abuelo era pescador y su padre ha trabajado de albañil y de todo para poder vivir. La familia siempre pensó que antes de criarse en la calle, que fuera al polideportivo», contaba el presidente que lo vio crecer desde niño. Bryan ingresó en el Barbate CF con 4 años. Su primer entrenador todavía recueda el primer día. «Le vimos condiciones el primer día. Recuerdo que el monitor me llamó emocionado: ¿Has visto al pequeñito que ha llegado?. Era prebenjamín, pero le hicimos ficha de benjamín y a los dos días ya estaba jugando en el alevín. Le gustaba tanto el fútbol que había días que jugaba con el benjamín y luego con el prebenjamín». El ‘presi’ lo recuerda como un «bicho» en el campo. «Estaba tan delgadito como ahora ya ya se veía que es una futbolista noble, trabajador y muy comprometido con todo lo que hacía. En teoría jugaba en la banda izquierda, pero qué va, era un bicho que aparecía por todos los lados. De niño ya era un chico rápido, era valiente en el campo y no se arrugaba aunque jugara con chicos de su edad. Siempre daba la cara y lo seguir haciendo allá donde va. Encara y lo intenta una y otra vez hasta que se va».