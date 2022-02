Extrañado y confundido como todo el valencianismo y el fútbol español en general. Así terminó José Bordalás después de que el árbitro Sánchez Martínez no señalara como penalti el agarrón de Le Normand a Maxi Gómez. Para más inri esa misma acción sí fue señalada contra el Valencia solo unos días antes frente al Cádiz. Inexplicable. «Pensábamos que la tecnología llegaba para ayudar. Estamos viendo en cada partido cosas incomprensibles. No entendemos cómo unos agarrones se pitan y otros no. Acciones como la que ocurrió en el Mallorca - Cádiz se dan cada fin de semana. Los árbitros tienen buena voluntad, pero también se equivocan», analizó el entrenador del Valencia.

En otro orden de cosas, Bordalás también quiso explicar el motivo de que hubieran tantos cambios en el once titular con respecto a la eliminatoria de Copa del pasado miércoles: «No es porque esté pensando en la Copa, si no porque jugamos el miércoles. Tenemos en cuenta todo. La fatiga, el calendario... y ahora tenemos un partido complicado contra un grandísimo equipo como el Athletic. Consideraba que era el momento de equilibrar las fuerzas y dar frescura al equipo». Asimismo esta decisión del técnico alicantino no desvió el foco del equipo. «A veces tenemos que hacer modificaciones obligadas. Hemos decidido dar descanso a varios jugadores para darles frescura. Esto es fútbol y este es el trabajo del entrenador. Hemos hecho de todo para ganar el partido. Hemos salido con todo para intentar conseguir la victoria». Otro dolor de cabeza para Bordalás, sobre todo, en las últimas semanas son las lesiones en las defensas. Ayer Guillamón terminó el partido con una fractura en los huesos propios de la nariz, mientras que Cömert pidió el cambio antes del final. A ellos hay que añadirles que Alderete, Paulista y Diakhaby también estaban con problemas físicos. «Teníamos muchos problemas en la defensa. Hemos apostado por Cristhian, Foulquier... Mosquera estaba con una tarjeta, hemos pasado a defensa de cuatro con Hugo atrás. El equipo ha estado bastante sólido».