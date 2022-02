Miguel Zorío contempla el anillo de hormigón de la Avenida de las Cortes Valencianas con preocupación, vigilante con los políticos y con ganas de conseguir que Lim le venda las acciones.

¿Es viable iniciar las obras en el mes de octubre?

Hay un señor que merece un respeto empresarial que se llama Juan Roig, que pone 250 millones de su bolsillo para hacer un Arena y que le ha costado dos años y medio tener una licencia para poder empezar a mover tierras

¿Cuánto dinero haría falta para conseguirlo?

120 millones mínimo, a parte de los que ya hay invertidos, para un estadio de entre 60 y 70 mil espectadores. Pero es que irte a un estadio más pequeño no tiene sentido.

Tebas, sin embargo, ha bendecido la operación

El presidente de LaLiga, que puede ser una persona muy importante en que se solucione todo esto, intento ser siempre muy respetuoso con él por interés de la operación, pero él sabe que lo que dijo el otro día no tiene ninguna defensa.

¿Cuál cree que es la mejor vía para terminar el estadio?

Sacar el proyecto a concurso público igual que se ha hecho con el Arena de Valencia Basket, que lo hace Juan Roig porque es el único que se presentó a él. Y yo estoy convencido de que si sale a concurso público los únicos que nos presentaremos seremos nosotros con el proyecto que como siempre digo no es para Miguel Zorío, sino para recuperar el Valencia CF.

¿Sigue en pie su oferta para comprar el club?

La oferta que yo tengo presentada en notaría hasta marzo, ya os puedo anunciar que la volveré a renovar porque tengo la confianza de la gente que está detrás y con eso él tiene los pasos muy cortitos para poder tener libertad de acción.

¿Entiende las dudas que puede generar no saber quién está detrás de su oferta?

No necesitan saber qué banco va a financiar la compra de las acciones, lo que tiene que saber es que no es un banco que venga para quedarse las acciones. Es un banco que confía en el proyecto que hemos presentado y en el que llevamos muchos años trabajando y que sabe que luego la recuperación de ese crédito en gran parte va a venir porque vamos a repartir las acciones entre las 60.000 personas que van a estar ahí sentadas (señala el Nou Mestalla). Esto no se hace para que yo me quede el club, sino para que lo recuperen los valencianistas.