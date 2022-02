El entrenador del Athletic Club, rival del Valencia en Copa, cargó duramente contra los horarios de su equipo de cara al partido de vuelta y el encuentro previo de LaLiga, ya que tendrá 48 horas menos de descanso. «Es una decisión que se aleja de la lógica», explicó.

El partido de vuelta en Mestalla será el 2 de marzo y el Athletic jugará el domingo anterior (27 de febrero) contra el Barça a las 21:00, mientras que esa jornada el Valencia visitará Son Moix el día 25 también a las 21:00, por lo que el tiempo de descanso de los blanquinegros será dos días superior.

«No me parece normal y no es quejarme, es que es una incongruencia total. Es el último partido para jugar una final y hay tiempo suficiente para igualar. Me cabrea porque un día, bueno. Pero dos... Me parece que se aparta de la lógica», expuso con vehemencia Marcelino.