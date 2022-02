Dos partidos, y el segundo en Mestalla, separan al Valencia CF de otra final copera. La última ocasión, en el inolvidable año del centenario, el desenlace no pudo ser mejor. En esta ocasión el Valencia quiere emular el éxito conseguido hace ya tres largos años y, para ello, tendrán que dejar en el camino a uno de los equipos de moda del fútbol español, el ‘matagigantes’ Athletic Club. El conjunto vasco llega eufórico tras eliminar a Barça y Madrid y en un estado de forma formidable. Sin embargo, Ilaix Moriba, en declaraciones a medios del club, destacó la «ilusión» y las ganas con las que el equipo afronta esta eliminatoria: «Es la manera más rápida de entrar en Europa, es un título que se le da a la afición que tanto se la merece como nosotros, estamos tan ilusionados como los aficionados. Queremos que la Copa venga a València y que la disfruten como se merece». destacó el ex jugador del Barça, que no le tembló el pulso a la hora de hablar de Europa.

El guineano es consciente del nivel actual del rival que se encontrarán en frente, pero tiene la receta aprendida para pasar de ronda: «Es una batalla, tenemos que ir con la cabeza fría, con todos los sentidos puestos porque ya hemos visto que es un equipo que ya ha eliminado al Madrid y al Barcelona y es un equipo que va con todo. Tenemos que ir con la mentalidad de ir a por ellos y no echarnos atrás», explicó. La vuelta se jugará en casa y que la eliminatoria se decida en Mestalla es una factor clave, y los jugadores lo saben: «Me alegré cuando vi que la vuelta era en casa», comentó Ilaix, consciente de la importancia de un estadio como Mestalla: «La afición tiene un sentimiento por el club muy grande y es muy importante que estamos unidos, tener el mismo objetivo, me ha encantado el ambiente que hay, me ha encantado, no podemos fallar a la afición, esa es la mentalidad», añadió. Ilaix Moriba afronta su segunda semana como futbolista del Valencia y el proceso de adaptación a su nuevo club va viento en popa. Ante la Real completó su primera titularidad y en 70 minutos regaló varios destellos del futbolista que puede ser. El jugador admitió estar «feliz» en su nueva etapa y destacó el «apoyo» que siente de la gente: «La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. He visto el apoyo de la gente, cómo nos anima y es algo que no se vive todos los días y eso da más ánimo para ir a por todas». Precisamente a esa titularidad con la que José Bordalás le premió el domingo no quiso darle demasiada importancia. Ilaix demostró tener los pies en el suelo y puso todas sus condiciones a servicio del míster: «Yo siempre tengo la mentalidad de jugar y de darlo todo, haré lo que el míster decida, tengo que aceptarlo y estar con el equipo» concluyó el centrocampista del Valencia.