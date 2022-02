José Bordalás es consciente de lo mucho que se juega el equipo en esta eliminatoria y aseguró que van a pelear al máximo, siendo conscientes de que no es un partido más: «Es especial para todos. He tenido muy buenos momentos y los que quedan. Son recuerdos imborrables. Estamos a un paso de jugar una final y vamos a pelear por ello», transmitió el preparador del Valencia.

El cuadro valencianista afronta la eliminatoria sin miedo, pero conscientes del altísimo nivel del rival que tendrán en frente. Bordalás no quiso ni pensar en una posible eliminación porque no es conveniente para el vestuario: «No podemos estar pensando que ocurrirá algo que no es positivo para nuestros intereses y estamos pensando en lo que ocurrirá mañana en San Mamés. Vamos con mentalidad ganadora», afirmó.

Delante aguarda un rival muy preciso con balón y, sobre todo muy físico. Aún así, Bordalás no entró a valorar el estilo de juego de su rival: «No creo que tengamos esa idea del Athletic de los 80 y muchas décadas, muy directo y británico de entonces. El Athletic tiene mucho sello de su entrenador, pero con unas señas de identidad y ADN que siempre ha definido al Athletic. Hoy sabemos que en el fútbol moderno hay mucho dinamismo».

Para tener las mayores posibilidades de acceder a una nueva final de Copa, el buen ambiente del vestuario es clave. El entrenador alicantino borró la sensación agridulce tras el empate contra el cuadro txuri urdin y destacó la motivación de su plantilla por pasar a la ronda definitiva de la competición del K.0: «Están anímicamente bien y fuertes. Cierto que el otro día nos quedamos decepcionados, pero después del mismo les animé a cambiar cualquier pensamiento negativo y afrontar lo de este jueves, que es bonito. Están animados y concienciados».

Por supuesto, José Bordalás también fue cuestionado por su relación con Marcelino García Toral. Ambos son ese tipo de entrenador que no entiende de vivir un partido si no es con la máxima intensidad posible. El alicantino esquivó cualquier indicio de posible roce entre ambos: «Siempre hay buen rollo con mis colegas y evidentemente a Marcelino también. Cada uno defiende sus intereses». También valoró la opinión de Marcelino sobre enfrentarse a un equipo al que tiene tanto aprecio: «Lo entiendo porque ha estado en el Valencia de manera exitosa».