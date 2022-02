El entrenador del Valencia, José Bordalás, dijo tras la derrota ante el Deportivo Alavés que su equipo no entró al partido como debía y lo pagó «muy caro», y añadió que tiraron el primer tiempo «a la basura». El técnico alicantino señaló que es el «máximo responsable» de la derrota porque el conjunto vitoriano les superó «en intensidad, en las disputas, y en el balón parado», y aunque mejoraron en la segunda parte con el empate y varios centros al área, de nuevo se vieron por detrás y ya «era tarde» para reaccionar.

«Los partidos hay que afrontarlos desde el pitido inicial con lo que exige la alta competición, con el nivel de intensidad apropiado», consideró Bordalás, y admitió que aunque no es imposible, es «realista» sobre la posibilidad de llegar a puestos europeos.

«Llevamos una mala racha de resultados en liga, lo que no nos da para estar entre los mejores», apuntó. «Sabíamos que el Alavés está con mucha necesidad y en cada balón le iba la vida», comentó el preparador valencianista, que se mostró sorprendido porque su equipo no leyó bien el partido tras el empate.

«Empezaron a lanzar juego directo con Joselu, nos empezaron a ganar en segundas jugadas y no despejábamos el balón. Teníamos que habernos quitado esa presión. No lo hemos hecho y durante unos minutos no salíamos de nuestro propio campo», reconoció.

«Es innegociable el nivel con el que hay que afrontar el fútbol en la actualidad. Si no lo haces, tus prestaciones bajan y hoy no entramos al partido como debíamos y lo hemos pagado muy caro», remarcó el entrenador, que destacó que los jugadores del conjunto vitoriano fueron «mucho más expertos en manejar situaciones y momentos del partido tan decisivos».

Admitió que le sorprende ver al Alavés en la zona baja de la clasificación: «Le tengo mucho cariño a todos y le deseo lo mejor siempre, pero estamos en una liga difícil y complicada para todos».

«Al Valencia también le gustaría estar más arriba, pero eso da buena cuenta lo difícil que es. Todos te pueden ganar, cada partido es a cara de perro», subrayó.

Lato: «No estuvimos a la altura»

Toni Lato no puso paños calientes a la derrota: «Siendo honesto y sincero no hemos estado a la altura del partido. Veníamos de un partido exigente, sabíamos que teníamos que salir con mas intensidad. En acciones a balón parado sabíamos que iban a vivir de ello, en ese juego nos han ganado. Tenemos que ser autocríticos y hemos dado un paso atrás». «No hay excusa del partido de Copa. Teníamos cinco cambios y tenemos que ser autocríticos. Hemos perdido muchas segundas jugadas…», añadió.